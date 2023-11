Ángel Grave pide consumir moda nacional sin importar su costo

Hace una década, Ángel Grave, emprendió su carrera como diseñador, en medio de una competida industria, a la que se ha enfrentado con sus propios medios basándose en un principio básico: ofrecer moda accesible para todo tipo de público.

“Es verdad que en la actualidad existen muchos diseñadores, pero creo que hay propuestas para todos los gustos, desde la moda formal, elegante, hasta para la más casual-chic, urbana, de eso se trata, ofrecer moda para cubrir las necesidades de cada persona y que sea atractiva a los diferentes gustos”, contó en entrevista a El Sol de México.

Diseños contemporáneos llenos de elegancia / Ángel Grave

“Una marca no puede satisfacer a un solo consumidor, por eso pienso que entre más propuestas y diseños existan, la moda nacional se hace más rica y poderosa”, añadió.

Para Ángel, la moda mexicana se encuentra en un lugar importante a nivel mundial, “México está de moda, no sólo aquí, sino en diferentes lugares del mundo. Estamos en un buen momento, estamos emergiendo y si los diseñadores seguimos proponiendo, trabajando en equipo, vernos como aliados y no como comprencia, podemos llegar más allá y fortalecerla. México tiene mucho que exportar, no sólo en moda, en cultura, gastronomía y mucho más”, comentó.

Tejidos con esencia mexicana / Ángel Grave

Con su estilo casual-chic, Grave ofrece diseños únicos en su mayoría para mujeres, pero también para hombres, en constante movimiento y búsqueda de lo nuevo, lo diferente y sobre todo, prendas de calidad que facilmente se adapten a su estilo de vida.

“La visión de la marca es la de crear prendas contemporáneas cuyos materiales, confección y acabados sean de gran calidad y destinadas a convertirse en clásicos dentro del guardarropa de quien los porta”, explicó.

La firma mexicana desde hace tres años cambió su modelo de negocio y ahora se enfoca en presentar cuatro colecciones cápsula al año, que van de 10 a 20 piezas máximo que van desde conceptos casuales y clásicos, hasta lo más elegante para las galas.

“En una década hemos evolucionado, prueba y error, también hemos aprendido, que este viaje es de constante aprendizaje y hemos descubierto diferentes alternativas. Estas colecciones parten de lo que nos piden nuestros clientes, de lo que les gusta, pero también tienen detalles de la tendencia que está en ese momento, y nos ha funcionado muy bien, nos hemos dado a conocer bajo otro concepto”, comentó.

Confección a partir de fibras naturales / Cortesía Ángel Grave

Ángel se ha presentado en plataformas internacionales como Mercedes Benz Fashion Week Panamá, Toronto Fashion Week y ha expuesto parte de su trabajo en la muestra de moda mexicana en Barcelona, así como en plataformas mexicanas de reconocimiento internacional como Intermoda, Google Plus Fashion, Minerva Fashion e Innovamoda.

De acuerdo al cretivo, las características que hacen especial y única a su marca son: prendas diseñadas con visión internacional y alta calidad, que sean confortables a partir del uso de fibras naturales y materiales mexicanos. La mayor cualidad es que son prendas de larga duración y atemporales.

“Ahora estamos trabajando en prendas versátiles y desmontables, es decir que vengan en capas para que puedan ser usadas de diferentes formas y estilos, por ejemplo, un vestido al que se le pueda quitar la falda y quede como una blusa, queremos que la ropa sea usada y explotada al máximo, sin necesidad de tener varias prendas, sino que con una se armen difernetes looks”.

Durante la plática, Grave, recordó que su pasión por la moda, se desarrolló en gran parte por la profesión de su abuelo que era sastre y su abuela modista, ya que ambos, “hacían magia con las telas para transformarlas”, lo que despertó gran curiosidad en él.

Presenta cuatro colecciones cápsula al año / Cortesía Ángel Grave

“Mi abuelo era sastre y mi abuela modista. Cuando era niño, salía a la escuela por la mañana y veía los lienzos de tela en la mesa. Al regresar estaba hecha y casi lista una camisa o un vestido, era mágico ver esa transformación”, recordó.

El creativo cuenta que cuando decidió dedicarse a la moda, no tuvo el apoyo suficiente de su familia, y se inclinó por la contabilidad; trabajó en una institución bancaria, pero su pasión y sueño por la indumentaria nunca lo abondó; al tener valentía por defender sus sueños y no decepcionarse a si mismo, entró al Istituto di Moda Burgo, escuela en la que hoy es coordinador de moda.

“Terminé estudiando finanzas como primera carrera, y con los años vendrían mis estudios de moda y no me arrepiento, la contabilidad me ha ayudado en este negocio, necesitas tener conocimeinto de todo y aún cuando empiezas tú solo, por eso digo que todo ha sido un viaje”, contó.

El diseñador pide una industria más unida / Cortesía Ángel Grave

Finalizó compartiendo el valor de la moda nacional, “todos consumimos fast fashion, y a veces nos dejamos llevar por el precio. La moda mexicana puede ser cara, pero al final estamos apoyando al producto nacional. Hay que consumirla, probablemente nuestras marcas locales en un futuro puedan disminuir sus costos y sus precios, que junto con más propuestas, facilitarán la compra”.