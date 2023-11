Así es el protocolo que realizan las reinas de belleza mexicanas que compiten por la corona

Mañana se llevará a cabo la 72 edición de Miss Universo en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda de El Salvador, en la que participarán 84 candidatas de las cuales sólo una se coronará y se convertirá en la sucesora de R'Bonney Gabriel, originaria de Estados Unidos.

Una vez más, las participantes se apoderarán de la pasarela más importante de la belleza mundial, mostrando diferentes looks y atuendos convirtiendo el evento todo un encuentro de glamour y estilo, y para lograrlo, se requiere del trabajo de un grupo de expertos compuesto por estilistas y asesores de imagen que hacen los suyo tras bambalinas.

Liz Duck es parte de ellos. La primer personal shopper de México, quien trabaja directamente con la Organización Miss México, donde asesoró a Vanessa Ponce de León, quien se llevó la corona de Miss Mundo en 2018, y a la Miss Universo Andrea Meza en 2020, nos compartió cómo ha sido su experiencia.

En esta labor, Duck trabaja con un estricto protocolo, que va desde el diagnóstico de la colorimetría, tipo de cuerpo, asesoría en vestuario y capacitación en imagen, exclusivamente creado para la representante mexicana.

“Muchos pensarían que sólo es vestirlas con cualquier vestido bonito o un look llamativo, pero la realidad es que detrás de ese atuendo hay una gran significado. Yo soy coach de imagen y mi proceso es una capacitación integral, que pretende sacar lo mejor de ellas”, explicó la experta a Círculos.

De acuerdo a Liz, se trabaja sobre una guía que permite que las misses sean autosuficientes a la hora de elegir su vestuario, peinado y maquillaje, pues en ocasiones no tienen al equipo de expertos con ellas todo el tiempo.

“La intención es perfeccionarlas y hacerlas independientes, las vamos enseñando a que vayan teniendo autosuficiencia en todo momento, como peinarse y maquillarse solas, para que saquen el mayor partido de sus características físicas naturales”, compartió la reconocida asesora de imagen.

El proceso de asesoramiento de Duck comienza con el análisis de las características físicas de las reinas, “yo me encargo de medir el balance que tienen, de simetría, proporciones, tipología de rostro y cuerpo, del resultado de todos estos estudios se tomarán las decisiones futuras”.

El estudio más importante es el de la colorimetría, “de aquí se definirá si se tiñe el cabello o no, qué paleta de color usar tanto en maquillaje y vestuario (cálido o frío), ellas deben estar capacitadas para que saber qué es lo que les favorece, hay que recalcar que lo fundamental es realzar sus características, no vamos a cambiar nada, simplemente se destacará su belleza natural”, refirió.

Sobre los looks que se lucen en el certamen, dijo, que son muy “poderosos”, “deben reflejar un tema de belleza integral, no sólo estamos hablando de mujeres hermosas, sino que poseen un intelecto, que son seguras de sí mismas, ayudan a una ONG… el look es un lenguaje de belleza integral que tiene cierto poder, además de que se complementa con la esencia de la miss”.

De su responsabilidad como asesora de imagen, compartió que es un gran trabajo de capacitación, “no sólo es enseñarlas de cómo hacerlo, sino que ellas mismas se crean dónde están paradas, tienen que saber explotar su belleza natural y características, saber producirse de interior a exterior, porque no sólo es asesoría de imagen, también toman otra serie de capacitaciones como idiomas, expresión corporal, etc”.

“Para mí es un trabajo que hago orgullosamente para México, porque cada reina de belleza que pasa por mi asesoría es una digna representante del país con características únicas que enaltecen su elegancia y naturalidad, me siento orgullosa de ser parte de esto y de haber obtenido dos coronas”, finalizó.

En la actualidad, Liz se encuentra colaborando con la stylist Lula Tena; en redes sociales lanzaron el #twinnigday donde comparten consejos y tips a sus seguidores para orientarlos a la hora de vestir.