Corazones de pies a cabeza, así puedes armar tu look de San Valentín

El día más romántico del año ha llegado y si tienes planes de celebrar con tu pareja o reunirte con tus amigos y brindar por los buenos momentos que han pasado juntos, es el pretexto ideal para lucir súper chic en este día tan especial.

Divertidos / Cortesía American Eagle

En Círculos nos dimos a la tarea de reunir algunas ideas de looks para celebrar, pues las marcas han liberado su lado más amoroso lanzando colecciones especiales inspiradas en el Día de Amor y la Amistad.

Para ellos

Pensando en una noche íntima y romántica, sorprende a tu pareja con ropa interior que esté ad hoc para la ocasión, como la línea de boxers que lanzó American Eagle, con estampados de corazones en rojo y rosa.

Si eres de los que les gusta unirse a la celebración pero de una forma más discreta, este día vístete con los colores que representen al amor, recuerda que el retó está en los detalles.

Combina tu look con colores rojos / Cortesía Náutica

Puedes optar por un reloj rojo, como el nuevo modelo de Nautica NapaTF204 con correa de silicón rojo intenso y caja de 44 mm con fondo azul, colores atrevidos fusionados para ser parte de cualquier outfit casual.

Para los amantes de los sneakers, esta es una oportunidad para lucir un par especial inspirado en el símbolo del amor, el corazón. Diseñado sin género, el modelo de Hogan, inspirado en el baloncesto, presenta una suela de color rojo que, mientras que el resto es de piel blanca del calzado, con un corazón de un solo trazo.

Para ellas

Los looks para este día, suelen ser un poco más especiales para nosotras. Están cargados de detalles y de elementos alusivos para estar en el mood. Además de que buscamos sorprender a nuestra media naranja con nuestro outfit.

Uñas con técnica Impress / Cortesía Kiss

Pero, también podemos celebrar nuestro gusto por la moda y el amor propio, pensando en esto, la firma Urbanic, lanzó la colección Just for Love con una variedad de piezas para todos los gustos y estilos. Vestidos, faldas y pantalones, accesorios con diseño de corazón como lentes, aretes o bolsos y toda la línea se presenta en tonos claros como blanco, rojo y rosado para hacer juego con la temporada.

Crea un maquillaje romántico / Cortesía Kiss

El glamour y la comodidad los complementas en un look mas casual con sneakers que representen al amor y a la amistad. Skechers Street Uno es la nueva colección que incluye modelos fabricados con materiales resistentes, con la parte superior sintética, plantilla Air Cooled Memory Foam y una plataforma con media suela de amortiguación de aire Skech-Air. Elige entre el rojo o rosa para estar a tono con la celebración.

Las joyas no pueden faltar, en este fecha tienen una carga simbólica, así que complementa tu atuendo con anillos, pulseras y collares.

Anillo de oro / Cortesía Daniel Espinosa

Puedes elegir piezas de diferentes estilos como las de la colección Pomellato Together que incluye una gama de anillos y pulseras de bandas dobles de oro liso con diamantes y piedras preciosas, unidas por un eslabón, que según la firma milanesa, “ expresan la belleza y la complejidad de los vínculos humanos”.

Si lo que quieres es algo más clásico, pueden ser piezas de la colección Cupido de Daniel Espinosa, que incluye un anillo de oro grabado con la palabra “amor”. Asimismo, la firma de fast fashion, Bershka lanzó una colección de joyería denominada One Love, con accesorios ligeros y clásicos que se presentan en sets de dos o tres piezas. La línea incluye anillos, collares, aretes y pulseras, todos con forma de corazón.

Inspiradas en los lazos especiales y el corazón rojo, Pandora inmortalizó una historia de amor en su nueva línea Moments y Timeless. Entre las piezas destaca una fina cadena fue diseñada con un broche en forma de corazón infinito. Este diseño puedes llevarlo al estilo minimalista o agregar charms que representen la personalidad o los momentos claves de tu relación, como el de forma de candado y corazón con acabado en oro de 14 quilates.

El maquillaje es tu complemento. Los labios rojos no pueden faltar, es por eso que los expertos de MaryKay recomiendan utilizar este día un lápiz labial que te dure por mucho tiempo, en su línea incluyen uno con acabado en polvo que gracias a sus partículas, da un efecto sedoso y mate. Viene en seis tonos diferentes: caramelcream, sweetpink, grape soda, candy red, icedlilac y easy pink.

Para que tu makeup tenga larga duración, no olvides aplicar polvo traslúcido y puede ser el de la nueva colección de Sheglam, una propuesta de edición limitada con mix de texturas suaves, colores delicados y fórmulas veganas. Este polvo podrá cubrir imperfecciones y lucir un rostro mate. Para mejores resultados, es importante dejarlo actuar de 3 a 5 minutos después de aplicarlo.

Sino te dio tiempo de ir al manicure, existen soluciones fáciles, rápidas y con mucho glam. Para la ocasión, Liss products lanzó dos modelos de uñas inspiradas en el amor que puedes combinar con cualquier look. Las uñas Glue On vienen en un paquete con 28 uñas y un pegamento líquido que las hace durar hasta dos semanas y las uñas ImPRESS vienen en un paquete de 30 unidades con pegamento adherido a cada uña como si fuera un sticker que permite realizar un manicure en cuestión de minutos.

Couple match

No hay nada más romántico que lucir looks a juego que hacen match con tu pareja y este día puede ser un pretexto para que luzcan atuendos parecidos.

Si planean una escapada a algún bosque, o un sitio natural donde el clima es impredecible, pero además les gusta vestir a la moda, pueden optar por un look más relajado y cómodo como las hoodies de Timberland que se han convertido en una pieza obligada en los looks de estilo urbano. Vienen en color rosa y gris.

Si son fanáticos de los accesorios, Swatch, lanzó dos piezas atemporales que juegan con los reflejos y celebran el amor durante todo el año. Canalizando el verdadero romanticismo, la palabra "love" aparece impresa tres veces en la esfera metálica cepillada del Love to go around y en el modelo Purest love. Para dar un toque extra de amor, las manecillas tienen la forma de las flechas de cupido.

El rosa no puede faltar / Cortesía Skeachers

Si tu estilo es más urbano puede hacer match con los clásicos Old Skool de Vans, un calzado que se ha convertido en icono de las comunidades skaters y punks desde los años 90, hasta las leyendas actuales del hip hop y la moda.