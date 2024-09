Entre estilo y glamour: Naty Abascal y Anna Wintour presentan “Tropical Living”

Fuimos de lo más atrevidos al invitar a Naty Abascal, la musa de Valentino y Oscar de la Renta y diva de todos los tiempos, a nuestro departamento ubicado en el Centro Histórico de Ciudad de México, a lo que ella con la amabilidad que la distingue, respondió “claro que sí Gerardo, muchas gracias”.

Tal vez nunca la veamos cruzar la puerta del apartamento con vista a la Torre Latino Americana, pero lo que sí es real es que decidimos comenzar a redactar esta entrevista de atrás para adelante, porque como bien sabemos, las historias de reinas, princesas y en su mayoría, los cuentos de hadas, lo mejor viene al final.

Así es la historia de Naty Abascal, un cuento de hadas, reyes, princesas, diseñadores de moda e iconos de glamour que marcaron toda una época. Tuvimos el privilegio de platicar en exclusiva, (que no es nada fácil) con ella con motivo del lanzamiento de su más reciente proyecto editorial titulado "Tropical Living: Dream Houses in Punta Cana".

Se trata de un libro de las casas más bellas de Punta Cana, propiedad de los personajes más destacados de la sociedad, entre ellas, la de su mejor amigo Oscar de la Renta.

“En esta selección, yo tenía que empezar absolutamente por la casa de mi querido Oscar de la Renta, fuimos amigos por más de 64 años. Cuando él deja la casa de La Romana (Sano Domingo) porque ahí hay un aeropuerto privado donde empezaban a llegar todos los días vuelos privados, y decide marcharse a Punta Cana. A él lo recuerdo con un profundo amor.

“Cuando yo fui para allá Oscar no tenía la casa, se habían comprado los terrenos donde se construiría cada residencia, y nos quedábamos en los búngalos de un hotelito allí, por supuesto, yo veía todo lo que estaban haciendo; la de mi querido Oscar fue la primera. Yo le ayudé, al jardín y a los detalles, después todos se inspiraron en esta casa para hacer la suya.

“En aquellos tiempos Punta Cana era una selva, y se fueron adaptando los conceptos de arquitectura integrándolos al entorno. Después de la casa de Oscar que era la principal, me seguí con las casas de unos amigos que yo conocía de años, quienes apostaron por tener sus casas de descanso en este paraíso”.

Así surgió todo un concepto del más refinado estilo de vida en el que el diseño, la elegancia y la naturaleza convergen para dar paso a atmósferas únicas llenas de confort, en el que el buen gusto salta a la vista. Sobre este tema, Naty nos dice, “el buen gusto siempre perdura; pero claro, hay gente que no lo tiene, también vi por ahí alguna casa con un diseño tremendo, pero cada quien elige lo que le gusta claro. El buen gusto, se obtiene esto a partir de los viajes, la cultura… es una acumulación de todo esto; también es cuestión de aprender, de mirar, de observar y se puede obtener.

“Mis viajes en distintos países, el conocer distintas civilizaciones, distintas culturas, todo eso los vas absorbiendo. Por ejemplo, puedo decirte cómo viven las personas en una isla, cómo crecen al lado del mar. Es otra manera de vivir completamente distinta no tiene nada que ver con el buen gusto”.

Villa Las Brisas,2010, estilo Plantación; Architects Zorrilla & Baquero Architects; diseño de interiores Monica Damonte; Landscaping design Jesús Ibáñez / Foto: Guido Taroni

Además de su colección de vestidos de los diseñadores más prestigiosos del mundo, la cual fue expuesta en el Museo Jumex de Ciudad de México, en noviembre 2019, la diva de la alta costura, mantiene con un cariño especial algunas piezas de gran significado.

“Tengo cosas preciosas llenas de recuerdos, de muchos viajes y lugares del mundo, regalos de amigos que significan mucho para mí, y que guardo con el corazón y con el alma… he acumulado a lo largo de todos estos años cosas invaluables sentimentalmente, y no hablo de simplemente acumular por acumular, porque lo que satura un espacio no se ve bien.

“Hay que saber acomodar las cosas, porque, por ejemplo, si voy a… no sé a Camboya, y me gusta un objeto en forma de mono lo traigo. Pero también la colección de terracotas (figuras de arcilla moldeadas) las puedes poner en cualquier sitio porque combinan muy bien. En la casa, hay objetos de distintos países con todos los estilos, pero claro hay que saber mezclarlo para que tu casa no se convierta en un hangar”.

En esta lista, se encuentran no sólo las fotografías de los momentos más gratos de su vida, sino los retratos y producciones fotográficas de los fotógrafos más importantes del mundo de quienes ha sido inspiración, entre ellos, el aclamado Mario Testino. E incluso, no le falta su cartera ni un solo de los grandes fotógrafos del siglo XX que no la haya retratado.

“Mi querido Mario sigue trabajando mucho y haciendo exposiciones maravillosas por todo el mundo, somos amigos desde hace años”.

En este contexto, siendo la musa de Valentino y del desaparecido Oscar de la Renta, le cuestionamos qué representa para ella este gran mérito.

Naty Abascal y el diseñador Valentino / Cortesía

“Lo que ha hecho Valentino para el mundo, es como el trabajo de un emperador, lo que ese hombre hizo es increíble y ten en cuenta que lo veo ahora como un señor de 92 años, pero la maravilla que era, lo que era la perfección el color y la que ha dado a la moda no tiene comparación.

“A su país (Italia) le otorgó los colores, todos sus diseños siempre fueron creados bajo conceptos completamente distintos a lo que se conocía en su época.

“¡Dios! Es un genio. Recuerdo que siempre se la pasaba bailando, era muy alegre. Era muy distinto a Oscar (De la Renta) eran de personalidades completamente diferentes y con estilos de vida muy distinto, claro hay que tomar en cuenta que uno es italiano y el otro era caribeño, son de los momento que en realidad marcaron parte de mi vida dentro de la alta costura.

“Era una vida llena de color y obviamente de elegancia, era fantástico y realmente era una alegría una vida llena de alegría que se ve reflejada en sus espacios”.

Le preguntamos si ella tenía una casa en Punta Cana y si estaba dentro de la selección publicada en el libro.

Naty Abascal y Oscar de la Renta / Cortesía

“Oscar siempre me decía que porqué yo no me quedaba con una casita aquí en Punta Cana, pero sabes ¿qué problema representa esto? Punto número uno está lejos y la gente de aquí en España, no le interesa estar cogiendo un avión para viajar allá cada fin de semana. La gente de aquí se quedan por aquí y tienen más cerca Italia, las playas de Grecia… o las Islas Baleares.

“Y además, ¿sabes lo que te cuesta una casita en Punta Cana?, porque la casita por ahí después hay que mantenerla. Son una maravilla las casas, pero el mantenimiento es algo tremendo, por eso se eligieron muebles de madera para que resistieran la salinidad del mar. “Cuidar los jardines y mantenerlos bellos es todo un tema, obviamente aguantan todo, pero hay que recordar que la naturaleza es indomable y crece a su propio ritmo”.

Abascal dice que los arquitectos y diseñadores que participaron en la concepción de cada residencia son en su mayoría de República Dominicana, “cuatro o cinco son dominicanos, y después hay también un brasileño. También hay algunos americanos”.

“Recuerdo una casa que es fantástica y es la única que tiene cuatro pinturas porque ahí nadie tiene obras de arte porque se estropean con el clima del mar, pero en esa en específico, hay un cuadro de Botero”.

Toda la moda siempre va en tendencia de la mano con el interiorismo, y es así como Naty recurrió a la reconocida editora de la revista Vogue, Estados Unidos, Anna Wintour para escribir el prefacio del libro, y participar en la selección de las 13 casas.

“Anna sabe mucho de buen estilo. La historia de cómo la conocí se remonta a hace a algunos años en Nueva York, donde trabajaba para Vogue. Anna ayudaba muchísimo a Oscar de la Renta y él aportaba mucho para la revista también, y entonces como eran tan amigos, él empezó a invitar a Anna a su casa de La Romana. Ella, su marido y sus niños pasaban tiempo allí.

El libro incluye 13 casas de personajes destacados de la sociedad internacional / Cortesía, Rizzoli

“En aquel tiempo, yo llegaba allí con mi niñito y la pasábamos muy bien. Pero entonces hicieron el primer hotelito en Punta Cana que lleva por nombre Tortuga Bay, que es una maravilla, la casa principal del hotel tiene un estilo tipo Bahamas, no son habitaciones de techos altos, sino casas pequeñitas. Ella (Anna Wintour) con su marido y los niños, decidieron irse a vivir al Tortuga Bay y pasan todas las navidades allí desde hace muchísimos años, yo trabajo con su marido.

“Anna entrega el trofeo de tenis Oscar de la Renta, un torneo anual que ella creó, en honor al diseñador dominicano”.

Sobre su relación con un gran personaje como Wintour que inspiró la película The Devil Wears Prada, dice, “ella es una gran persona, tiene que ser dura en su trabajo porque su oficio así lo requiere, pero puedo decir que es una gran amiga y un gran ser humano”, afirma Naty.

“Volver cada vez en vacaciones a Punta Cana honra a Oscar, su amor por la vida, su amor por sus amigos y por su hermoso país”, explica Anna Wintour en las páginas del libro.

En compañía del reconocido cantante Julio Iglesias y del empresario dominicano Frank Rainieri, líder de Grupo Puntacana; de la Renta no sólo apoyó al financiamiento y construcción de cada espectacular proyecto, sino también fomentó el desarrollo y crecimiento de una región que pasó de cuatro mil a más de 50 mil habitantes y en donde se instalaron complejos educativos y centros de apoyo médico que han atendido a miles de niños anualmente de zonas económicamente deprimidas.

¿Y las casas mexicanas?

Sobre si tiene planeado editar un libro de casas mexicanas, Naty expresa que México representa un país con una gran riqueza cultural a la que tiene mucha admiración. “México es muy bonito e interesante, yo adoro la cerámica, los bordados, los muebles de Michoacán… la paja que hacen, cómo la trabajan, hay unos sitios a los que siempre voy, cuando visito México, uno de ellos es el Museo de Arte Popular (MAP). Es una maravilla, ahí encuentras todo tipo de artesanías, me fascinan. Ya tenemos en mente la idea de las casa mexicanas pero no podemos decir mucho”.

La moda mexicana también va de la mano con el diseño, pero, “creo que es muy diferente, la verdad no puedo decir que conozco mucho la moda mexicana, conozco más las cosas tradicionales y todo esto, pero no la moda mexicana porque cuando voy, veo cómo todo el mundo está vestido de marcas de otros países pero no mexicanas.

“No dudo que el talento local joven esté creando algo absolutamente extraordinario y algo que nadie lo tiene, en mi próxima visita estará en mi agenda la visita a las tiendas de nuevos diseñadores.

Cortesía

Las nuevas generaciones y sus redes sociales

Naty confiesa su preocupación hacia una etapa considerablemente decadente de la moda, que existe hoy en día, debido a la desinformación, la poca seriedad y falta de conocimiento por parte de las nuevas generaciones, causadas en gran medida por la influencia de las redes sociales.

“La vida ha cambiado completamente. La gente ni se dedica a viajar sino hacerse fotos por aquí y allá.

“Ahora hay muchísima gente que hace moda y que ni son diseñadores y después todo el mundo los sigue en sus redes sin saber esto. Antes yo buscaba una blusa o un pantalón de diseñador o decía quiero comprar esto o aquello y estaba a la mano; ahora está como muy perdido todo, fuera de los más renombrados tú dices ¿quién está como diseñador hoy y qué tiene?, y no encuentras. La moda está pasando por momentos muy difíciles”.

Sobre los llamado influencers, opina: “es importante que se informen, investiguen”.

Una vida de película, color y mucho estilo

A lo largo del tiempo y hasta la actualidad, Naty se describe a sí misma como una mujer plena pero que nunca deja de soñar.

“Estoy súper agradecida con Dios por lo que he conocido, lo que he aprendido, por darme todos estos años de vida con todos estos conocimientos, por todas las alegrías, los amigos que tengo, y mi familia por supuesto.

“Los sueños nunca se acaban, un sueño siempre sigue, nunca hay que dejar de soñar”, concluye.

Tropical Living: Dream Houses in Punta Cana de Rizzoli, presenta la consolidación de un proyecto que vivió el recorrido histórico de la región, de donde inició la idea de pequeños bungalows y una pista de arcilla para avionetas y se transformó en un gran Resort y en un complejo residencial que se convirtió en un gran pasaje de personalidades como Barbara Walters, Bunny Williams, Carolina Herrera y Anna Wintour, entre otras.

Sobre el fotógrafo

Guido Taroni es un reconocido fotógrafo milanés cuyo estilo personal está arraigado en la búsqueda de la armonía cromática y la sofisticada sencillez.

Sobre Grupo Puntacana

Cuando Grupo Puntacana inició, la zona era conocida como Yauya o Punta Borrachón, luego un grupo de norteamericanos liderados por Theodore W. Kheel y el joven empresario dominicano Frank Rainieri, tuvieron el sueño y la misión de desarrollar una comunidad turística que respetara la naturaleza e impulsará la responsabilidad social, mientras ofrecía a sus visitantes una experiencia única, bautizando la zona con el nombre de Punta Cana, así desde 1969 ha ido en constante evolución y crecimiento. Actualmente, es una familia de servicios, entre los que se incluyen Puntacana Resort del cual Julio Iglesias y Oscar de la Renta se volvieron socios principales.