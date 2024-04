Algunas formas de evitar la “moda rápida”

Piensa en la ropa que llevas puesta en este momento. ¿Por cuánto tiempo las has tenido? ¿Con qué frecuencia los usas? Al igual que yo, probablemente estés usando prendas favoritas que siempre buscas, a pesar de tener un guardarropa lleno de ropa que rara vez usas.

Pero aun así, es posible que sientas la irresistible necesidad de comprar más. En los países de altos ingresos, el consumo excesivo de ropa contribuye a la crisis climática a lo largo del ciclo acelerado de la moda, desde la producción y distribución hasta montañas de desperdicios de ropa apenas usados. Puede que sea cierto que la ropa más sostenible es la que ya tenemos, pero ¿te ha convencido la industria de que eso es aburrido?

Pensar lo que hay dentro de tu guardarropa, mientras resistes la tentación de comprar más prendas, puede ser más divertido de lo que crees. Como parte de mi investigación de doctorado sobre lo que nuestras relaciones con nuestra ropa podrían significar para la sostenibilidad en la moda, he estado experimentando con estas formas simples y positivas de volver a conectar con la ropa:





Pon el lápiz sobre el papel

En 2018, el grupo de campaña Fashion Revolution animó a sus seguidores a escribir una historia de amor sobre su prenda más querida. Escribir sobre tu ropa puede descubrir historias personales, lagunas en tu conocimiento y una comprensión más profunda de por qué usas lo que usas.

He escrito poemas sobre algunas de mis prendas y comencé a escribir cartas de ruptura para cada prenda que sale de mi guardarropa. Es un proceso consciente que me recuerda los lugares en los que he estado y las personas que he conocido de una manera mucho más vívida que desplazarme por las fotos de mi teléfono.

Una carta reciente de ruptura a una chaqueta que rara vez usaba me ayudó a identificar exactamente por qué no la estaba usando y espero que me asegure de no repetir el mismo error.

Siempre que he invitado a personas a escribir sobre su ropa, ya sea en eventos públicos o durante talleres que forman parte de mi doctorado, me ha sorprendido la disposición con la que comparten sus historias y las acciones positivas que sus escritos han inspirado. Algunas personas han hablado de sacar prendas de los armarios para volver a usarlas y otras han encontrado mejores formas de deshacerse de la ropa que ya no se pueden usar.

Reconectar con la ropa que no has usado podría inspirarte a usarla nuevamente… O a dejarla ir con otra persona

Puntadas diarias

En promedio, cada persona usa solo el 74 por ciento de su guardarropa y un informe reciente sugirió un tamaño de guardarropa de solo 85 prendas para limitar las emisiones de carbono y mantenerse dentro de un calentamiento de 1,5 °C.

Con curiosidad por saber el tamaño de mi guardarropa, hice una verificación minuciosa y conté 205 prendas. Comencé a registrar cuáles uso a mano cosiendo una puntada en cada prenda usada ese día, usando un hilo de color diferente cada temporada para crear un marcador visual.

De un vistazo puedo ver qué prendas llevo, con qué frecuencia y en qué época del año. Puedo decidir más fácilmente qué ropa conservar, saber dónde están los huecos en mi armario y elegir la ropa de la que puedo desprenderme.

Esta es sólo una forma de seguimiento del vestuario, una actividad que está ganando popularidad en formato digital con aplicaciones y campañas en línea que ayudan a las personas a rastrear sus hábitos de uso.

Retratos de vestuario

Hacer dibujos de mi ropa me ayuda a notar detalles que se pasan por alto y a comprender lo que una prenda significa para mí a nivel personal.

Mientras dibujaba una imagen reciente de mi chaqueta favorita, la pelusa de un jersey olvidado atrapado en el velcro me recordó que debía volver a usarlo. Y una vez, mientras trazaba cuidadosamente los pliegues de un par de guantes de cuero que solían ser de mi papá, noté cómo el cuero se había moldeado a la forma de sus manos y siento como si él estuviera sosteniendo mis manos cada vez que las uso.

El dibujo se ha utilizado durante mucho tiempo para estudiar hallazgos históricos y colecciones de museos, exponiendo a menudo detalles no documentados. Pero si dibujar no es lo tuyo, la mayoría de nosotros tenemos una cámara en el bolsillo. Toma una hermosa fotografía de tu prenda favorita o documenta tus revelaciones de moda en Instagram.

En un taller de dibujo de prendas que organicé en 2022 durante la fase de prueba de mi doctorado, el pequeño grupo de voluntarios compartió historias y notó cosas nuevas sobre su ropa que antes se habían pasado por alto. De repente, algunos vieron la posibilidad de realizar reparaciones sencillas que podrían hacer que una prenda se pudiera volver a usar.

¿De qué sirve una prenda reciclada, orgánica y elaborada lentamente si nadie quiere usarla, conservarla y amarla? Quizás volver a conectarte con la ropa que no has usado y que se esconde en el fondo de tu guardarropa podría inspirarte a usarla nuevamente o dejarla ir a otra persona y, al mismo tiempo, liberar un espacio de almacenamiento muy necesario. La clave de la moda sostenible podría estar ya dentro de tu armario.





* Especialista de la Universidad Sheffield Hallam.