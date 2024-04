“Pretty privilege”: ¿La belleza genera beneficios?

“Se espera constantemente que las personas hermosas sean más inteligentes y se les considere mejores líderes, lo que influye en las trayectorias y oportunidades profesionales”

Se cree que las personas que se ven mejor son más saludables o han tenido interacciones sociales más positivas en el pasado, lo que podría influir en su confiabilidad

Numerosos estudios han demostrado que las personas atractivas se benefician de un bono de belleza en el mercado laboral y que lo hacen en casi cualquier tipo de empleo

Lo que hace bella a una persona ha fascinado a artistas y científicos durante siglos. La belleza no está, como a menudo se supone, “en los ojos de quien la mira”, sino que sigue ciertas reglas predecibles.

No es de extrañar que el mercado de la belleza haya experimentado un aumento constante, alcanzando 430 mil millones de dólares en ingresos en 2023, según un informe reciente de McKinsey.

Pero en lo que se refiere al mercado laboral de hoy, las ventajas económicas de la belleza son innegables. Numerosos estudios han demostrado que las personas atractivas se benefician de un bono de belleza y que ganan, en promedio, salarios más altos.

Ciertas profesiones bien remuneradas se basan en la belleza (como el mundo del espectáculo), pero lo que es más sorprendente es que, para casi cualquier tipo de empleo, la belleza puede generar un efecto de halo positivo. Se espera constantemente que las personas hermosas sean más inteligentes y se les considere mejores líderes, lo que influye en las trayectorias y oportunidades profesionales.

El maquillaje para las mujeres es la representación de la belleza / Foto: pixabay

Se cree que las personas percibidas como hermosas también tienen más probabilidades de beneficiarse de la confianza de la gente, lo que les facilita ser promovidos o cerrar acuerdos comerciales. La idea es que se cree que las personas que se ven mejor son más saludables o han tenido interacciones sociales más positivas en el pasado, lo que podría influir en su confiabilidad.





“Ser atractivo te hace más digno de confianza”

¿Pero esta teoría se sostiene? En nuestro artículo reciente, Adam Zylbersztejn, Zakaria Babutsidze, Nobuyuki Hanaki y yo nos propusimos averiguarlo. Estudios anteriores presentaron diferentes retratos de individuos a los observadores y les preguntaron sobre sus creencias sobre estas personas. Sin embargo, a menudo estas fotografías se toman de bases de datos de retratos o incluso se generan por computadora, lo que permite a los investigadores estudiar las percepciones, pero no si estas creencias son exactas. Para estudiar esta cuestión, necesitábamos desarrollar un paradigma experimental en el que pudiéramos observar la confiabilidad de diferentes personas, tomarles fotografías y luego presentarlas a otras personas para que las calificaran.

Yanna Regnard es una conocida creadora de contenido y experta en belleza. / Fotos: Cortesía | Yanna Regnard

Los resultados del estudio confirman que aquellas personas que nuestros evaluadores consideran como “más bellas” también son mucho más dignas de confianza. Esto implica que en nuestro intercambio económico abstracto, es más probable que las personas hermosas se beneficien de la confianza de los demás. Sin embargo, cuando investigamos el comportamiento real, vemos que las personas hermosas no son ni más ni menos dignas de confianza que cualquier otra persona. En otras palabras, la confiabilidad está impulsada por los viejos valores individuales y la personalidad, que no están correlacionados con la apariencia de alguien.

Hasta ahora se ha observado una prima de belleza tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, podríamos sospechar que las mujeres, que generalmente se cree que tienen un mayor grado de inteligencia social, podrían determinar mejor la confiabilidad de sus parejas.

Nuestros resultados no muestran ninguna evidencia de esto. Las mujeres son, en promedio, calificadas como más bellas y también califican a los demás como más bellos en promedio. Sin embargo, las mujeres no actúan de manera más honorable en el juego que los hombres. Finalmente, hombres y mujeres coinciden en sus expectativas sobre quién actuará de manera confiable o no y, por lo tanto, las mujeres no son mejores que los hombres para predecir comportamientos.

Por todo lo anterior, pareciera que la industria de la belleza tiene razón. Realmente vale la pena invertir en belleza porque genera beneficios reales. Sin embargo, los reclutadores o gerentes deben cuidarse de no dejarse engañar. Una forma de hacerlo es hacer que los CV sean anónimos y prohibir las fotografías en las solicitudes. Pero en muchas interacciones vemos personas en las que tenemos que decidir confiar.

Por lo tanto, ser consciente de los propios prejuicios es crucial. Nuestros resultados enfatizan que este sesgo es muy difícil de superar, ya que incluso las personas que por su propia experiencia deberían ser conscientes del valor superficial de la belleza son víctimas de él.





* Profesora de comportamiento organizacional, EM Lyon Business School.