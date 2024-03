Paul Marciano: El rey midas de la mezclilla

Esta semana, la casa Juan José Arreola del Bosque de Chapultepec tuvo un invitado especial. Entre columnas de flores y rodeado de historia, apareció en la pasarela el diseñador Paul Marciano, director creativo de la casa de moda Guess?, quien presentó su más reciente colección primavera- verano 2024 en exclusiva para México.

Los invitados no esperaban la presencia del creativo de origen francés quien reinventó la confección de la mezclilla, y la forma de vestirla, la cual mostró al mundo a través de las icónicas top models de los años 90 como Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Carla Bruni entre otras.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Me encanta México, su cultura, su comida y la energía que transmite este país; por eso para todos en Guess era muy importante elegir un lugar que le diera un toque mágico y especial a la nueva colección y al Fashion Show. Este país tiene un gran potencial para seguir posicionando a Guess? y Marciano como una marca atemporal y elevada. México y Latinoamérica son muy importantes en todos los aspectos, por lo que seguiremos creciendo aquí en los próximos años", dijo Marcino como parte de su discurso.

Medio centenar de modelos internacionales mostraron las creaciones de la firma que celebra 40 años de posicionamiento en la industria de la moda, y para celebrarlo, Marciano lanzó un libro en el que inmortaliza su historia, con las imágenes de las top models que formaron parte de su legado.

Marciano lanzó un libro en el que narra 40 años de una trayectoria que él describe como “fabulosa” / Cortesía: Guess Inc.

A lo largo de estas cuatro décadas, Marciano fue imprimiendo su sello en los códigos de las tendencias que marcaron toda una época. La imagen de las modelos que protagonizaban sus campañas publicitarias impusieron todo un estilo inspirado en las grandes musas del cine Hollywoodense de los años 60 como Brigitte Bardot o Sophia Loren.

“Escojo el mismo tipo de mujer, porque es la mujer que siempre ha poblado mis fantasías”, es una de las frases que Marciano, repetía constantemente en las tantas entrevistas que dio para las diferentes revistas internacionales especializadas en moda.

Bajo esta premisa impulsó la carrera de estrellas de las pasarelas como Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Carré Otis, Eva Herzigova, Laetitia Casta y Carla Bruni quien mucho después se convertiría en la primera dama de Francia.

“Le pagamos 900 dólares por una sesión, un precio ridículo incluso para aquel tiempo”, dijo el creativo en una entrevista con la revista Vanity Fair.





Marciano impulsó la carrera de modelos como Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Carré Otis, Eva Herzigova, Laetitia Casta y Carla Bruni, quien mucho después se convertiría en la primera dama de Francia





Otro caso de éxito es el de la famosa actriz Carré Ortiz, quien debutó en cine tras su participación en las principales campañas de Guess?. Marciano dijo en aquella charla que “se había pasados dos años en París sin conseguir oportunidades de empleo, me fijé en ella y después de Guess, empezó a hacer películas”.

A través de producciones fotográficas en blanco y negro que emulaban a ambientes del clásico western estadounidense, y al estilo James Dean, aparecía Claudia Schiffer, con su gran cabellera rubia al aire derrochando una sensualidad que conquistaba los espectaculares de las principales ciudades del mundo.

Guess Inc

La imagen proyectaba además el mensaje principal de la marca en los años 90: La reinvención del denim (mezclilla) y la nueva forma de usarlos.

Para el creativo de origen francés, de 72 años, este tipo de prendas en los años 80 le parecía completamente aberrante, por lo que inició con una nueva propuesta en confección con el vaquero pitillo, logrando que las jóvenes de aquella época se enfocaran a mantener una silueta adecuada para poder portarlos.





Una de mis memorias más fuertes es el aroma de jabón con naranja fresca, ese aroma desbloqueó mi imaginación e intoxicó mis sentidos (...) Es ahí donde Guess nació

-Paul Marciano. Fundador de Guess?





El empresario tenía fiel convicción a la técnica del lavado de mezclilla, proceso para producir una apariencia de deslavado en las prendas. Hacia el final de los setenta, fueron descubiertas las piedras pómez para acelerar el proceso de envejecimiento de estas prendas teñidas en índigo, una planta de donde se extrae el tinte llamado añil.

"Para el público, Guess? nació en 1982 con el lanzamiento del 3-Zip Marilyn Jean, en el centro comercial Bloomingdale 's de Nueva York, pero la marca fue concebida mucho antes que esto; unas piedras lejanas del puerto de Marsella, monumentos, sonidos y aromas de mi niñez.

"Los aromas evocan memorias, y una de mis memorias más fuertes es el aroma de jabón con naranja fresca, ese aroma desbloqueó mi imaginación e intoxicó mis sentidos. Incluso como un niño, ese suave perfume me indicó la forma en que éste fusionado con la belleza de los tejidos, podían funcionar perfecto para crear algo mágico. Es aquí donde Guess? nació, en ese notable ambiente rodeado de una familia con pasión por la vida ", explica Paul en su libro.

Del tropiezo a la cima

Pocos saben que la evolución de la firma comenzó por un proyecto fallido en los años 70 relacionado con los bienes raíces. el cual llevaría a la realidad junto con sus hermanos Maurice, Georges y Armand en Florida.

Se trataba de un edificio del que nunca pudieron vender uno solo de sus departamentos. Con la responsabilidad y su empresa familiar al borde de la quiebra, Paul decidió dedicarse a la fabricación de la mezclilla.

Guess Inc

Así puso en marcha su primer negocio: boutiques de temporada en lugares como Saint Tropez.

"No podía sacar de mi mente la idea de crear Guess? y eso me llevó más allá y a romper las barreras y las expectativas personales. Esa libertad de pensamiento ha estado presente por más de cuatro décadas de la firma. Sí, hubo muchas veces donde me cuestionaba qué era lo que estaba haciendo; sí hubo muchas noches sin dormir, muchas mañanas de reflexión donde me cuestionaba a mí mismo '¿estás loco?'. Siempre encontré la respuesta a estas preguntas que no tenían razón de ser y siempre las respondía con un 'no'".

Paul no cuenta con estudios superiores, es un autodidacta de la confección y el diseño, pero su visión de los negocios resultó ser la clave del éxito. " Mi principal arma ha sido siempre la intuición, y el indicador del que más me fío, mi piel”.

En algún momento de su vida pensó en ser rabino como su padre, su abuelo y su tatarabuelo. Incluso escapó de un seminario en Estrasburgo, y junto con sus hermanos abrió su primer negocio: Boutiques de temporada, en Saint Tropez.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La marca ha alcanzado una red de 55 tiendas en todo el país y mil 043 tiendas minoristas en América, Europa y Asia. Los socios y distribuidores de la compañía operan 545 tiendas minoristas adicionales en todo el mundo. Asimismo, la empresa, sus socios y distribuidores operan en aproximadamente 100 países alrededor del mundo. En México, cuenta con 55 tiendas, ubicadas en

Marciano, la primera extensión de marca de Guess?, sigue la estela del auténtico estilo con prendas y accesorios que están a la vanguardia de la moda.