SOY / Jean Carlo León: Un latino de alta costura

Un suéter de estambre se va deshilachando con cada paso que da el modelo sobre la pasarela, al igual que su pantalón. Finalmente queda al descubierto un elegante traje blanco de alta costura, hecho a la medida. Pero esto no fue un error de quien lo confeccionó, sino el concepto que creó el diseñador Colm Dillane de la firma KidSuper, para la presentación de su colección de otoño-invierno 2024-2025.

Esa imagen dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales hace un par de días, durante la Semana de la Moda Masculina de París y el modelo que portó el atuendo era el influencer colombiano Jean Carlo León, mejor conocido como “Jashlem”.

"Me sentí increíble; es muy bonito estar representando a Latinoamérica a nivel mundial, tengo mucho sentimiento", dijo Jean Carlo en exclusiva para Organización Editorial Mexicana (OEM).

Su participación en esta pasarela forma parte de su consolidación como uno de los modelos favoritos de las marcas de más prestigio de la moda en el ámbito internacional, como Dior, DsQuared2, Prada y GCDS. Sin embargo, esta última para KidSuper se convirtió en todo un reto por el concepto que Colm Dillane deseaba mostrar en el desfile.

"Me han tocado cosas muy locas en las pasarelas, pero ésta fue la que estuvo completamente fuera de lo común; tuvimos muchos ensayos y en el último no se deshilachó el estambre porque se atoró; al salir a la pasarela tenía miedo de que esto pasara de nuevo, pero todo salió bien", dice Jean Carlo.

Pero su participación en esta colección fue algo fortuito y estuvo a punto de perder la oportunidad de ser elegido para destacar entre los demás modelos para cerrar el desfile.

“Estaba por regresar a Ciudad de México, mi vuelo salía el mismo día que la pasarela de KidSuper, entonces me llegó una llamada de último momento y me dijeron, ‘vieron tu perfil y te quieren conocer’, y eso significó un cambio de planes súper fuerte, me fui de inmediato a donde se realizaría el show, conocí al diseñador y me preguntó si estaba de acuerdo con participar y se hizo realidad”.

A sus 27 años, Jean cuenta con más de seis millones de seguidores, tan sólo en su cuenta de Instagram. Con su altura de un metro 92 centímetros, 80 kilos de peso, sus rasgos faciales y su personalidad latina, ha llamado la atención de los más importantes directores creativos.

“Un punto que resalta bastante en mí, es la presencia que tengo en redes sociales, eso da poder y mucha visibilidad. Además, les parece muy curiosa mi persona físicamente; de hecho una vez me dijeron que les gustaba la forma en cómo se me marcaban mucho mis ojeras negras, porque soy muy blanco. Hay muchos diseñadores que se fijan en muchas cosas dependiendo del tema que quieren mostrar en su presentación”.

Actualmente lo representa la agencia Nexxus International, que es de su mejor amigo y manager, y fue en México donde despuntó en la escena del diseño y la publicidad.

“Llegué a México hace cuatro años, fui haciendo relaciones y contactos estando en unas cosas y en otras. El año pasado debuté para Dsquaared2. Iba para una campaña de redes sociales con la marca. En los fittings (pruebas de vestuario) me encontré con los diseñadores de la marca, que me preguntaron si me gustaría desfilar para ellos y así fue como aprendí a caminar en la pasarela. Estando en la agencia me contactó Dior y es que es muy importante que tu agencia tenga la misma visión que tienes para tu carrera”.

Actualmente la tendencia en modelos internacionales apuesta por una imagen distinta a la de los años 80 y 90 del siglo pasado, donde destacaban las siluetas masculinas perfectas, de cuerpos esculpidos y marcados, siendo los preferidos los de aspecto caucásico, en particular, los rubios de ojos azules.

“Hoy en día no tienes que ser el más guapo, ni el más atlético para modelar, simplemente debes tener algo que te diferencie de los demás, algo que te haga destacar. Hoy en día, se busca lo extraño, lo diferente y fuera de lo común”, dice.

El estar en este medio le permite descubrir una personalidad oculta que sólo puede distinguir al momento de ponerse la ropa de un diseñador y pasar frente al público.

“Adquiero la personalidad que piden los diseñadores dependiendo en lo que esté enfocada la colección que haya creado en ese momento. Y cuando comienza la música me siento energético, eufórico con un shot de adrenalina… salir a caminar y que todo mundo te esté viendo, que los ojos estén mí, se ha convertido en una sensación adictiva.

“En la vida real soy una persona bastante tranquila, me considero introvertido y tímido, es por eso que siempre estoy buscando cosas que me saquen de mi yo común”.

En estos días, Jean Carlo se encuentra en Miami por cuestiones de trabajo, “me estoy desarrollando en el tema de la actuación, descubrí que tengo una pasión por actuar, estoy estudiando bastante para poder presentar un buen proyecto, ahora hago muchos castings para ver si logró estar en ese medio.

“Me gustaría hacer cine e interpretar un personaje que me saque de mi personalidad de todos los días, entre más diferente a mí sea ese personaje, más me gustaría. Me identifico mucho con el actor Cillian Murphy (Oppenheimer, Peaky Blinders (Serie de TV), El caballero oscuro) me transmite muchísimo con su mirada y sus gestos faciales, es increíble lo que me transmite”.

Mientras eso sucede, ya es amigo de grandes del diseño como los hermanos Giuliano y Giordano Calza, de GCDS, Los gemelos Dan y Dean Caten de Dsquared2, entre otros.





El Jean fuera de la pasarela

“Jashlem” no se considera un fashion victim, dice que su personalidad va más allá de una tendencia, porque la vida, entre más relajada mejor.

“En cuanto a mi forma de vestir soy un total relajo, soy 99 por ciento desenfadado y uno por ciento exótico, me gusta estar cómodo… Suelto”.

Pero como en toda profesión siempre existen pros y contras, y a pesar de que el oficio de modelo es lo que siempre había querido ser, existen momentos que no resultan tan placenteros.

“Lo único que no me gusta mucho de esta profesión, es que a veces viajo mucho y me he sentido un poco solo, sin embargo, estoy en contacto con las personas que quiero mucho y eso me hace sentir bien” .

Su percepción de la belleza es que cada persona aprecia las cosas y les da el sentido y aprecio que desea

“No creo que lo que para mí es bello lo sea para alguien más, la belleza está en los ojos del que ve, a la mejor de repente veo algo bonito y mañana ya no me parece igual. La belleza va en las emociones y en cómo te sientes en ese momento”.

En este contexto, el paso del tiempo significa un riesgo para la carrera de todo modelo, porque al pasar los años, el éxito se transforma al igual que la piel, el rostro y la apariencia. Pero para Jean, las cosas han cambiado y el tema de la inclusión dentro del área de la publicidad y la moda es una cuestión muy favorecedora para el futuro.

“Considero que el tema de la inclusión hoy en día nos favorece mucho, porque actualmente, no está importando tanto la edad y el cómo te ves. He estado en pasarelas con modelos de 30, 40 y 50 años, altos, gorditos, delgaditos, varía mucho… Y ahora hay todo tipo de personalidades. De cualquier forma, estoy invirtiendo mucho en proyectos personales que me den tranquilidad en un futuro, como los bienes raíces”.

Confiesa que una de las cosas que disfruta hacer en la vida es cocinar y aunque sabe la receta de las almojábanas (pan colombiano) y las arepas, la cocina no es su fuerte. “Me gusta cocinar pero si tengo la oportunidad de no hacerlo mejor no lo hago”.

Afirma que su mayor reto es satisfacerse a mí mismo: “Que yo pueda decir: ‘muy bien Jean, lo hiciste muy bien’, porque muchas veces la gente puede decir muchas cosas, pero uno mismo debe ser el juez más duro, quiero llegar a satisfacer a mi juez interno”.

Actualmente no tiene pareja, sin embargo dice que “enamorarse es un sentimiento muy fuerte, siento mucho amor en este momento, estoy enamorado de la vida, del universo y de todo lo que éste me entrega”.