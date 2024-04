Entregaremos CDMX sin regateo a quien gane la elección, dice Ricardo Ruiz

Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, responde rápidamente y sin titubeos. “¿Entregarán el poder a quién gane?”, pregunta el reportero. “A quien gane, por supuesto”, responde el funcionario.

“Nuestro papel es garantizar el proceso electoral y respetar la voluntad de la gente”, afirma el segundo de a bordo de la administración capitalina en entrevista con El Sol de México.

Ruiz Suárez no prevé un foco rojo en este proceso electoral. "No tenemos esos grados de violencia graves, pues hay las tensiones normales de los procesos electorales, los candidatos se expresan, hay diferencias, pero no ha habido ni pensamos que pueda haber violencia", afirma.

Ruiz recomendó paciencia hasta obtener el resultado definitivo en las urnas

La entrevista con el funcionario tuvo lugar en la misma oficia que ocuparon los regentes del entonces Distrito Federal hasta 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, el primer jefe de gobierno elegido por el voto de los capitalinos, decidió que despacharía en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Desde entonces, ese espacio lo ocuparon los secretarios de Gobierno y ahora le toca nuevamente a Ruiz Suárez desempeñar ese cargo, pues anteriormente lo ejerció con Alejandro Encinas, como jefe de Gobierno sustituto de Andrés Manuel López Obrador.

La oficina es de paredes blancas. Frente a su escritorio una pantalla dividida en varios sectores muestra al secretario de Gobierno las movilizaciones que hay al momento en la capital. No hay lujos, sí libros y cuadros con reconocimientos.

El 2 de junio, día de la jornada electoral, lo esperará como uno en el que los capitalinos salgan a votar libremente, sin ningún obstáculo para que manifiesten su voluntad y decisión. Al día siguiente, expresó, iniciará la etapa postelectoral con los cómputos distritales, luego los estatales y el nacional, por lo que recomendó hacer acopio de paciencia hasta que el proceso termine con un resultado definitivo.

Ante la posibilidad de que la ciudad sea un espacio de un conflicto poselectoral, el funcionario descartó esa posibilidad, aunque afirmó que están listos para atender cualquier escenario y pronosticó que la situación será la normal en estos procesos con manifestaciones a favor o en contra de quien gane las elecciones, como siempre ocurre.

“Si vemos históricamente la ciudad, recuerdo desde 2000, 2006, la ciudad es un espacio donde se han manifestado libremente los actores a favor o en contra, eso es parte del proceso, o sea es muy normal que, terminada la votación, haya movilizaciones de un partido o de otro hasta que se resuelve definitivamente por el tribunal, en ese momento las cosas vuelven a su normalidad”, expresó Ruiz Suárez.

El entrevistado recalcó que como, Gobierno de la ciudad, cumplirán la función que les corresponde de apoyar a los institutos electorales y colaborar para que el proceso se lleve a cabo adecuadamente. Está en condiciones de cumplir con el papel que le asignan las normas y lo que soliciten los organismos comiciales.

La administración capitalina continuó, tiene entre sus funciones garantizar la seguridad, por ejemplo, que la papelería electoral llegue a tiempo a los comités distritales, la distribuyan a las casillas y concluida la jornada de votación llevar esa documentación a los sitios asignados para su conteo.

El secretario de Gobierno dejó en manos de los institutos electorales la decisión de conciliar con los partidos y coaliciones participantes en el proceso para construir un pacto de civilidad, porque “a nosotros nos toca más en lo cotidiano, estar trabajando en esa parte, es decir, por ejemplo, en la realización de eventos, en la coordinación para que no haya confrontación en los hechos cuando hay movilizaciones cercanas en un territorio cercano, nos toca estar mediando, estar mediando siempre, hablando para que no haya conflicto, más bien como previsión”, aclaró el entrevistado.

Agregó que tiene un contacto permanente con las coordinaciones de la candidata y los candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Salomón Chertorivski y Santiago Taboada, con comunicación abierta para organizar eventos de campaña y que los espacios estén disponibles.

El día de la entrevista, un grupo de personas bloqueó los accesos al edificio donde despacha el secretario de Gobierno, en el Zócalo capitalino, esquina con Pino Suárez, lo cual sirvió al funcionario para aclarar que su oficina cuenta con equipo de la Coordinación de Concertación Política, quienes reciben capacitación en Derechos Humanos y mediación, además de tener experiencia para tratar directamente con manifestantes.

La función de los integrantes de esa área es escuchar a las personas, sus demandas, planteamientos, acordar mesas de trabajo y resolver las inconformidades.

Finalmente, reportó que, por una o dos movilizaciones visibles en la Ciudad de México, hubo 10 que se resolvieron antes en la mesa y de las marchas que hay una cantidad importante se procesan y resuelven, algunos llevan más tiempo como los problemas relacionados con predios o expropiaciones.