Zonas residenciales, un reto para el INE por su difícil acceso

Las zonas residenciales de la Ciudad de México son los lugares más complicados para que los ciudadanos acepten participar como funcionarios de casilla en las elecciones del próximo 2 de junio.

Yesenia Nava Manzano, vocal de capacitación electoral y educación cívica local del Instituto Nacional Electoral (INE), explicó que estos lugares representan un reto para hallar a los sorteados, pues los capacitadores deben solicitar permiso para poder ingresar.

“Las zonas más complejas para nosotros aquí en la Ciudad de México han sido las residenciales, ya que que no nos permiten entrar porque hay reglas de acceso muy restringidas, más que en las zonas abiertas en donde es mucho más sencillo poder tocar puertas”, indicó.

“Por ejemplo, en Cuajimalpa los residenciales no permiten entrar a nuestros capacitadores, tenemos que informar a quiénes estamos buscando y esperar que nos contacten”, agregó.

Otra zona compleja es el Centro Histórico, donde, señaló, los ciudadanos tienen registradas direcciones donde ya no habitan, por lo que es difícil localizarlos.

Nava Manzano explicó que para este proceso electoral en la capital del país se instalarán 13 mil 475 casillas para voto nacional, además de 95 mesas de escrutinio y cómputo para connacionales que viven en el extranjero.

“La participación entre la ciudadanía es bastante compleja, nos cuesta muchísimo. Para que te des una idea del 100 por ciento de personas que sorteamos, logramos la participación de alrededor del 23 y 24 por ciento por diversas causas, entre no localizarlas y muchas que rechazan participar”, precisó.

El hecho de aceptar, no garantiza que ésto suceda, pues según la vocal, 12 por ciento de los funcionarios capacitados desertan y no asisten el día de los comicios.

Nava Manzano también refirió que los adultos son quienes menos se involucran en el proceso electoral, contrario a los jóvenes y adultos mayores.

“Tenemos una buena participación de los jóvenes sorteados de 18 a 24 años y las personas adultas de 60. 65 años aunque por temas de salud muchas veces es difícil que puedan participar”, destacó.

EL PROCESO

José Axel Ramírez, capacitador asistente electoral del INE, logró reclutar a 80 personas para su sección electoral en la colonia Pedregal Santo Domingo, de la alcaldía Coyoacán.

En la primera etapa para notificar que fueron seleccionados como funcionarios de casillas, José visitó entre 30 y 40 domicilios diarios, donde el 75 por ciento rechazó participar.

Explicó que los principales motivos fueron trabajo, temas estudiantiles, desinterés, enfermedad y viajes.

“El listado de personas que tuve fue de 300 y logré capacitar a 80. Fue un gran número en comparación de otras zonas, donde era más complicado porque también influye la cantidad de casillas que vas a tener, hay zonas muy grandes, pocas casillas o lo contrario”, resaltó.

“Inclusive cuando yo acabé tuve que hacer acompañamiento (a otra capacitadora) porque la gente no se prestaba para atenderte. Estaban atrás de la puerta y no te dejaban explicarles, simplemente te decían que no”, señaló.

En la segunda etapa, que consiste en la capacitación y que inició en abril, José debe acudir a la casa de lo ciudadanos para explicarles todas sus funciones.

Sandra Cuevas Morales fue una de las seleccionadas para desempeñar el cargo de Secretaria en el sorteo del INE. Aunque es estudiante de psicología, aceptó participar y capacitarse en sus tiempos libres.

“Dije que sí porque yo ya había visto que el sorteo le tocaba a los del mes de marzo y dije ojalá que me toque porque me gustaría participar en ese proceso. Algunas amigas resultaron seleccionadas y ellas no quisieron”, afirmó.

José explica a los participantes desde del armado de casillas y urnas, hasta el conteo de votos con boletas simulacro.

“Me va tocar revisar las listas de las personas que se encuentren en la lista de esta casilla, voy a colocarles la tinta indeleble en su pulgar, voy hacer la computarización del conteo de votos y el llenado de acta”, comentó la joven.

Sandra consideró importante la participación ciudadana para corroborar la transparencia de las votaciones.