Martí Batres advierte que eliminación de prisión preventiva oficiosa afectaría a víctimas

El jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama advirtió que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar prisión preventiva oficiosa, podría perjudicar a las víctimas de violencia de género.

Durante la presentación del informe mensual de resultados de la Alerta de Género, reiteró que con esta decisión podrían salir en libertad decenas de miles de generadores de violencia en el país y en la Ciudad de México.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene facultades para modificar la Constitución, no pueden eliminar de la Constitución lo que está establecido, no son un poder constituyente, son un poder constituido, no son el poder encargado de hacer y reformar la Constitución, no pueden jurídicamente y ellos son los que tiene que cuidar que se cumpla la Constitución”, señaló.

Justicia Abundan casos de estudio de la prisión preventiva en la Suprema Corte

El mandatario capitalino explicó que cuando se detiene a un feminicida se tienen un conjunto de evidencias y elementos para iniciar la judicialización.

“Aún cuando tiene que cursar por todo un proceso hasta llegar a una sentencia, que a veces ocurre años después por todos los procesos que hay de por medio, se dictan medidas y se dicta una medida muy importante que es la prisión preventiva oficiosa”, resaltó.

Por lo que advirtió que si no se dicta la prisión preventiva oficiosa, esa persona, aunque que esté vinculada a proceso, puede evadir la justicia o una agresión inicial la puede llevar a niveles superiores y poner en peligro a la víctima.

Batres Guadarrama resaltó la disminución del número de muertes violentas de mujeres en la Ciudad de México de menos 47.05 por ciento, entre marzo de 2019 y marzo de 2024.

Manifesté que la Fiscalía capitalina aumentó el número de vinculación a proceso de agresores por delitos sexuales en un 74 por ciento.

Destacó la detención del feminicida serial en Iztacalco “Miguel N”, que fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el pasado 16 de abril.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Si no llega la Secretaría de Seguridad Ciudadana podría haberse dado a la fuga. Entonces, el papel que realiza la Secretaría de Seguridad en este sentido es fundamental, es la protección de todas y de todos, pero también la protección de las mujeres”, señaló.