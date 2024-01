Semana de la Moda Masculina: Excentricidad vs. sobriedad

Hombres vestidos al estilo Llanero Solitario e incluso con elegantes trajes a la usanza del viejo oeste aparecieron en el escenario, el cual parecía extraído de una película de Clint Eastwood, donde el actor fumaba un tabaco mientras el viento hacía rodar las viejas bolas de paja de un establo.

Así fue la pasarela del músico y diseñador Pharrell Williams, en la que presentó su segunda colección para Louis Vuitton, como parte de la calendario de la Semana de la Moda Masculina de París, la cual ha causado cierta controversia entre los expertos de la moda internacional, quienes la han catalogado como algo riesgoso para el prestigio de la casa de lujo francesa.

Más de 50 modelos portando prendas de mezclilla como pantalones acampanados, camisas con el clásico corbatín y chamarras de gran volumen con el sello particular de Pharrell, como agrandar el tradicional damero (tablero de ajedrez) de Louis Vuitton como estampado, fueron parte de la nueva línea que ha dado mucho qué hablar.

"Fueron diferentes y nuevas versiones de cowboys, lucen como yo, como negro, como latinoamericanos, como alguien que ama la música dentro de mi versión. En esta colección pude expresarme a mí mismo. No hay que juzgar; estamos hablando de la historia de la gente que vivió en el desierto de Estados Unidos, de sus raíces, me di la oportunidad de cambiar este concepto", dijo Williams a la prensa internacional.

Al respecto, la firma de alta costura detalló en su cuenta de Instagram que la colección "es una conexión con la creatividad cambiante de Pharrell Williams y que fusiona la refinada sastrería con los emblemas tradicionales del mundo western americano".

Las camisas negras con flecos blancos y estampadas con bordados a la altura del pecho contrastaban con los cinturones con hebillas de hierro con el monograma LV, adornados en ocasiones con pedrería.

Enormes baúles con el monograma LV de la casa, con diferentes colores y estampados, eran transportados por modelos vestidos con chaquetas cortas, de estilo rústico.

"Es una manera de darle visibilidad a los productos de las marcas. Hay que recordar que las cosas que se ven en estas pasarelas, lo más probable es que no se produzcan, y se hacen más para destacar el calzado, bolsas y accesorios de la colección de la firma", dijo el stylist y colaborador para revistas de moda europeas, Salvador Cosío, en exclusiva desde Milán.

Los modelos portaron sombreros de cowboy y botas tejanas, que mostraban a su paso en medio de cantos de los pueblos originarios de los indios originarios de Arizona, como parte de la banda sonora de la pasarela.

"Tenemos que verlo como lo que es, un show, es la marca más importante del mundo, que usan miles de personas, por lo que su línea no tiene que ser tan meticulosa, ni tan estudiada, ni debemos tomarla tan personal. Es una representación, una idea de muchas cosas, es un conjunto de ideas que se proyectan”, afirma Cosío.

El especialista en moda Rubén Kuri, confiesa que en un principio al anunciar el concepto en el cual se basaba la colección de Pharrell, pensó en que rompería con todo lo establecido por la famosa marca de marroquinería francesa.

“Para mí esta colección fue una sorpresa, desde que se anunció que Pharrell sería el director creativo de la casa Louis Vuitton hubo mucha expectativa, ya que a él siempre se le ha relacionado con la industria de la música, y ahorita es abrirse camino en la moda dentro de una marca a la que se le reconoce más por sus accesorios que por su ropa. El que abrió paso al Prêt-à-porter (listo para ponerse) dentro de esta firma fue su antecesor Marc Jacobs y ahora se está intentando hacer lo mismo con Pharrell”.

“A mí me gustó mucho la colección, fue una gran sorpresa porque cuando vi que estaba inspirada en el viejo oeste americano, pensé que no venía al caso porque le habla a un nicho muy específico. Cuando la vi a detalle me sorprendió muchísimo por dos temas principales: el primero es que hacer prendas que se ven tan sencillas, pero que están tan llenas de detalle, y que no se vea exagerado, es muy difícil y Pharrell lo logró. Tú ves a detalle una chamarra de mezclilla de la nueva línea, y puedes comprobar todos los detalles, son piezas de colección”.

De regreso a la formalidad del guardarropa masculino

Así como a Kuri, la propuesta de Pharrell sorprendió a los expertos internacionales, ya que en su mayoría, las marcas apuestan por la sobriedad y la elegancia como parte de la tendencia masculina en 2024, como se demostró en la Semana de la Moda Masculina de Milán.

Y es que para los diseñadores más importantes del mundo, la informalidad ha quedado atrás. Dicen adiós a los tenis grotescos de grandes dimensiones, regresa el calzado tradicional. Los estampados y tonos encendidos quedan en el pasado para dejar que la sobriedad, elegancia y neutralidad de los colores grises y negros, se apoderen de las lanas y del cashmere.

“Todo viene muy calmado y elegante, los tonos muy sobrios, ya no veo tanto color, ya no vemos los sneakers de temporadas pasadas sino que se apuesta por regresar a la formalidad del zapato”.

“Para mí la mejor colección fue la de Fendi, estuvo increíble, es la que tiene más propuesta de diseño en cuestión de proporciones y de calidad de materiales”, dice Cosío.

Para jugar con la dualidad de la vida en el campo y el ritmo frenético de la ciudad, Fendi alterna ropa de exterior y vestimenta urbana.

La creadora Silvia Venturini Fendi se inspiró en los vastos y bucólicos espacios de Reino Unido, con el objetivo de crear una colección a la vez vintage y sofisticada.

La colección no teme traspasar los códigos con faldas de cuadros o pantalones cortos largos y plisados, parecidos a las faldas escocesas, que se llevan con calcetines de montaña y botas tipos Wellington de cuero.

“El 2021 fue el parteaguas para la moda masculina, que se reconstruyó a partir de nuevas formas y códigos. Veníamos de una estética muy cerrada, muy cuadrada, y curiosamente del otoño-invierno 2024-2025 que acabamos de ver en Milán, fue sacrificar lo que se había adaptado y regresamos al hombre de oficina. Vimos prendas de trabajo, el contexto social en el que nos encontramos tiene mucho que ver, el periodo de transición de pandemia y el home office ya pasó, el mundo laboral está de vuelta al cien por ciento”, dice Kuri.

El experto menciona a los diseños de Prada como un ejemplo de lo anterior, sobre todo en cuestión de trajes de oficina.

“Milán me gusta mucho porque siempre son vanguardistas en cuestión de propuesta masculina. Fendi dentro este contexto, innova en su creación proponiendo falda para el hombre oficinista. Hay una gran propuesta en accesorios, todo tipo de bolsas para ellos y lo que hicieron con el calzado tenemos botas altas, zapato formal, toda la colección es zapato formal pero casi sin suela.

“Son pequeños detalles pero se están tomando el tiempo de reinterpretar nuevas formas de la forma en la que vestimos los hombres. Hubieron varias décadas donde la ropa de hombre siempre era lo mismo, nadie se atrevía a romper con lo convencional de lo masculino”, expresa Rubén.

Agrega que Dolce Gabbana apostó por lo clásico pero de forma elegante, “muy empoderado con gabardinas muy largas, broches en las solapas de los sacos, chalecos a la cintura, le dieron una nueva interpretación al clásico smoking, camisas sin mangas, pantalones altos.

Afirma que la gran sorpresa de todas las casas fue Gucci el mundo está muy atento a su nuevo director creativo Sabato De Sarno, y la transición que está haciendo después de Alessandro Michele.

“De Sarno está encontrando su camino respetando los códigos de la casa y teniendo un toque de excentricidad con prendas mas usables y el lujo silencioso por delante, hay gabardinas bordadas con lentejuelas y chamarras de piel”.

El uso de la bolsa masculina es un básico, es una manera de darle un toque distintivo al look.

“Cada cultura tiene sus propias reglas, todos sabemos que la cultura mexicana es machista pero poco a poco se va rompiendo con esto. Definir este tema de que es para mujer o comentarios discriminatorios como ‘eso es de maricones’ no está bien, ahí es donde entra la ignorancia, porque si a tí no te gusta, por alguna razón, el que tú puedas expresarte a partir de algo es muy importante. De acuerdo a tu gusto”.

Básicos del guardarropa otoño-invierno 2024-2025

Gabardinas negras

Lentejuela

Tonos grises y negros

Traje sin camisa

Tonos neutros

Zapatos bajos

Cinturones blancos, rojos y azules.