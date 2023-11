Fátima Torre debuta como diseñadora con una colección inclusiva

El mundo de la moda nunca fue ajeno para Fátima Torre, al contrario, ha formado parte de su vida, pues proviene de una familia de artistas, diseñadores y arquitectos.

La actriz de telenovelas, se declara fanática de la moda, le gusta lucir bien en todo momento, y estos fueron motivos suficientes para animarse a emprender un nuevo proyecto relacionado con la industria textil, el cual, tiene un objetivo altruista.

Crea diseños basados en la inclusión / Cortesía Fátima Torre

Se trata de su nueva línea de ropa que lanza en colaboración con la marca inclusiva Igualdad, que crea prendas cómodas y universales sin importar el tipo de cuerpo, hechas con materiales de gran durabilidad y con maquila justa hechos en México. Además, la marca se encuentra a favor de la igualdad de género, algo que Fátima comparte en su filosofía de vida.

“Siempre me ha gustado la moda y tenía en mente que en algún momento debía involucrarme de lleno en este tema, pues mis hermanos están inmersos en él; este proyecto en particular me gustó mucho y me convenció por la gran labor que realizan y su propósito de apoyar a mujeres en situaciones de violencia, una situación que en México se vive al día”, contó Fátima a Círculos.

Así surge una línea de básicos atemporales, que se presenta en tres sets que se pueden usar en conjunto o por separado y el 20 por ciento de las ventas, será destinado para apoyar a mujeres víctimas de violencia a través de la Red Nacional de Refugios.

Entre las piezas destacan camisas crop top, pantalones de lino con elásticos en la cintura, camisas de lino de manga larga, una sudadera crop de cuello redondo y una falda tipo lápiz; las tallas van desde la chica hasta 4X.

“Mi inspiración se basó prácticamente en mi estilo personal, y son prendas que en su mayoría, forman parte de mis looks, pero también pensé en todas aquellas mujeres que son mamás, que al igual que yo, buscan sentirse cómodas sin perder el estilo, prendas que sean fáciles de combinar para sus actividades diarias”, compartió.

Contó que estuvo involucrada en todo el proceso, algo que la tiene muy emocionada, “estuve trabajando de cerca con las costureras, me di cuenta de todo el proceso que hay detrás de una prenda, y me encantó conocer su historia y cómo trabajan con esa pasión, me sentí conectada con ellas”.

Añadió que se siente con ganas y motivada de hacer cosas nuevas, “estoy muy emocionada con este proyecto, llega en un momento de mi vida donde me encuentro en un cambio, me separé y ha sido todo un proceso, es como empezar de cero y poco a poco se han dado las cosas, se han presentando proyectos como éste, que me hacen confiar en mí y en mi potencial”.

Sobre la igualdad e inclusión, Fátima comparte que está consciente sobre la importancia de este tema que desafortunadamente lo normalizamos, “yo crecí en una familia tradicionalista, me inculcaron valores e ideologías que en ese momento no eran cuestionadas, a diferencia de la actualidad, hoy en día creo que es primordial inculcar valores que ayuden a transformar al país y a la sociedad, y realizar acciones que por muy mínimas que sean, estoy segura que harán el cambio”, finalizó.