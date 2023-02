Rihanna le pone estilo al SBLVII, así es su nueva colección inspirada en la NFL

Rihanna no sólo se ha convertido en un icono para la música pop de la nueva era, sino también es todo un referente en el mundo de la moda, pues su original y atrevida forma de vestir y sus innumerables cambios de look, la han posicionado como toda una fashionista.

Además de que durante su embarazo, rompió paradigmas, al lucir atuendos que dejaban a la vista su redonda baby bump, demostrando que no hay limitaciones para siempre imponer tendencia.

Foto: @rihannaofficiall

Desde que se anunció que la famosa cantante seria la encargada del show del medio tiempo (half time) del Super Bowl LVII, en el que este domingo se enfrentarán Las Águilas de Philadelphia contra los Chiefs de Kansas City, en el State Farm Stadium de Arizona, su nombre no ha dejado de sonar, y no es para menos, pues esto significa su regreso a los escenarios,luego de siete años de ausencia. Su último álbum fue Anti (2016).

Pero este tiempo lo dedicó a formar un imperio en la industria de la moda, y fortaleció su firma Fenty, de la cual se desprenden tres minoristas: Fenty Beauty, Fenty Skin y Savage X Fenty.

Foto: @savagexfenty

El look para el Super Bowl

Con toda la visión de una empresaria, ha aprovechado su participación en la máxima fiesta del futbol americano, para lanzar una colección inspirada en la National Football League (NFL).

Se trata de Game Day, que lanza bajo el sello de Savage X Fenty. Son 17 piezas que van desde sudaderas, pantalones deportivos y algunos estilo hoodie, jerseys de futbol americano y accesorios como gorros invernales y gorras. También se incluyen prendas interiores de algodón para complementar el look más sporty.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FENTY SKIN (@fentyskin)

Para completar el look, no puede faltar el maquillaje, así que la intérprete de Diamonds,también lanzó una línea beauty, que incluye base, iluminadores, labiales y hasta una beauty blender en forma de balón.

Todos estos los productos son veganos y libres de crueldad animal, además se presentan en una amplía gama de tonos y sus empaques simulan ser una cancha de futbol americano.

“Antes del juego, juega con nosotros con una colección completa de maquillajes para poder celebrar la presentación de nuestra creadora, y del juego”, se lee en la página web.

Una colaboración extra

Además de está colección, Rihanna le inyecta todo el estilo a una icónica firma, Mitchell& Ness, una etiqueta cuyo origen se remonta a 1904 cuando Frank Mitchell y Charles Ness, deciden unirse para crear una prendas deportivas que son todo un referente en Estados Unidos.

Fenty xMitchell & Ness es una colaboración que celebra la diversidad, la inclusión, la libertad y la igualdad, "si hay algo que he aprendido, esque podemos arreglar este mundo juntos. no podemos hacerlo dividido, no puedo enfatizar eso lo suficiente”, dice la cantante en un comunicado.

La colección es limitada e incluye playeras, hoodies y chaquetas, con un estampado especial de Fenty y la NFL.