Rinden homenaje a los antros LGBT+ más icónicos del mundo con moda

La moda celebra el mes del orgullo LGBT+ rindiendo tributo a la fiesta, costumbres, lugares y lenguaje inclusivo de una comunidad que lucha día a día por una completa apertura y la defensa de sus derechos.

En este tema los diseñadores se inspiran en el discurso actual de inclusión, de donde han surgido nuevas terminologías sobre la identidad de las personas de la comunidad LGBT+ como no binario, pansexual, queer, entre otras. Este último es en el que algunos clubes nocturnos del mundo se han basado para crear conceptos en los que se promueve la filosofía de no distinguir género ni etiquetas y dar paso a la diversidad.

Los bares apoyan la inclusión/ Cortesía Brett Lloyd

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en el documento publicado en noviembre de 2015, afirma que existen diferentes aproximaciones al término queer como categoría identitaria. Pero en general, “es utilizado para las personas cuya identidad de género no está incluida o trasciende la dicotomía hombre/mujer”.

Sobre este concepto se basa la colección cápsula de la firma inglesa COS, que lleva por título COS Pride, una línea de camisetas de edición limitada con diseños creados en experiencias de clubes icónicos en todo el mundo dedicados a la comunidad queer: Horse Meat Disco, House of Yes, Sink The Pink y Churros con Chocolate, continuando así con su apoyo a la comunidad LGBT+ a nivel internacional para que todos puedan sentirse respetados, seguros y vistos.

Se han convertido en toda una leyenda dentro de la comunidad LGBT+ / Cortesía Brett Lloyd

“Desde antes de la pandemia, estos espacios han disminuido en número y varios aún enfrentan batallas debido a la transfobia, la homofobia y la gentrificación. El corazón palpitante de muchas comunidades queer y una forma importante de inspirarse, ha hecho que cada uno de los colectivos ofrezca a sus comunidades un espacio para conectarse y celebrar, permitiendo la libertad de ser ellos mismos.

“La camiseta de Horse Meat Disco, que encarna la creatividad y la individualidad de cada colaborador, además de carteles de festivales internacionales de música, presenta un diseño disco atrevido y colorido que representa a la comunidad que se une a través del amor por la música disco y el baile. House of Yes, con sede en Nueva York, un espacio dedicado a la conexión y la creatividad ofrece un poderoso diseño en forma de corazón con líneas interconectadas para representar el amor mientras se crea algo único y hermoso”, se lee en un comunicado de la firma.

Churros con Chocolate es un lugar imperdible en Barcelona / Cortesía Brett Lloyd

También se plasma la esencia del legendario colectivo del Reino Unido y defensores de la autoexpresión, Sink The Pink, que da origen a un divertido diseño de Queen of Club. Y el festival de la diversión de España, Churros con Chocolate, recrea sus icónicos diseños de carteles, que ilustran disfraces y sus extravagantes invitados.

Este año, COS apoyará a varias organizaciones benéficas y organizaciones europeas con donaciones: Kaleidoscope Trust, Not a Phase, Observatori Contra l'Homofobia y Margate Pride.

COS proporciona una descripción de cada uno de estos lugares reconocidos a nivel mundial:

Horsemeat disco

Horse Meat Disco es un sinónimo de la bacanal londinense de los domingos por la noche que, casualmente, ayudó a resucitar el género original de la música dance en el escenario mundial. El colectivo de cuatro DJs integrado por Luke Howard, Severino Panzetta, James Hillard y Jim Stanton comenzó sus travesuras disco el día de Año Nuevo de 2004 en The Eagle, Vauxhall. Además de su famoso logotipo de neón equino bien colocado ("Nuestra Torre Eiffel"), su marca de bonhomía reverencial y revisionista resultó ser su propia forma de futurismo, reestructurando la pirámide de los clubes nocturnos de Londres. En los 19 años de su permanencia en clubes nocturnos, HMD se ha convertido en una marca global. Han agregado residencias en Berlín, Nueva York y Glasgow, aparte de Londres.

Sink The Pink

Este club se formó en 2008 por los mejores amigos Glyn Fussell y Amy Redmond para crear una noche en la que se celebrase a los inadaptados y reinase el caos. Recorrieron el mundo durante 15 años, actuaron en Graham Norton, aparecieron en revistas como Vogue, GQ, Dazed e i-D y dieron espacio a todos los que nunca sintieron que pertenecían. A lo largo de los años, Sink The Pink proporcionó espacios seguros y cruciales para que las personas prosperaran, amaran, fueran libres y únicas, y cambiaron la forma en que las personas se divierten en Londres.

Churros con Chocolate

Lleva organizando fiestas temáticas los domingos desde 2011 en Barcelona con un claro objetivo: acompañar y formar parte de la vida de una generación a través de la diversión, la construcción de comunidad y el entretenimiento. Haciéndose eco del espíritu de las verbenas tradicionales o fiestas de barrio, ofrecen entretenimiento de primera con actuaciones en vivo, espectáculos, sesiones de Dj y acciones interactivas con su comunidad, como la tradicional ración de churros con chocolate, un aperitivo típico español. Con fiestas periódicas en Barcelona (Sala Apolo), Madrid y Valencia, el equipo promotor de estas fiestas -establecido como PUMALU2- trabaja sin descanso en este y otros proyectos siempre encaminados a construir comunidad y hacer brillar a todos.

House of yes

Fundado en 2008, House of Yes es un club nocturno, teatro y colectivo creativo de renombre mundial con sede en Bushwick, Brooklyn. Apodado por el New York Times como una "revolución en la vida nocturna de Nueva York", House of Yes se conoce por producir experiencias excepcionales, fiestas de baile, espectáculos de cabaret y teatrales que desafían la categorización y trascienden el género. Originalmente fundado por Kae Burke y Anya Sapozhnikova como un espacio de trabajo en vivo para artistas, Hoy ha evolucionado a lo largo de los años para convertirse en un lugar de arte y un destino para las personas que buscan un lugar de apoyo para expresarse. The House of Yes se dedica a inspirar un hedonismo saludable en la cultura de la danza a través de su dedicación a prácticas de espacios más seguros, iniciativas de reducción de daños y cultura de consentimiento para crear un contenedor donde todos puedan sentirse amados, aceptados y celebrados. Aprende más aquí.