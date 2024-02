Rosalía, Jennifer Lawrence y Natalie Portman en primera fila de la Pasarela de Dior

La cantante española Rosalía, la surcoreana JISOO, de Blackpink, que había provocado la concentración de cientos de fanáticos en la Plaza de la Concordia, además de las actrices Jennifer Lawrence y Natalie Portman ocuparon este martes la primera fila de la pasarela de Dior, durante el inicio de la Semana de la Alta Costura de París.

La firma de lujo rindió homenaje a su "miss", nombre del perfume creado en los años 60 cuando "la moda salía del taller para conquistar el mundo", al ritmo de la canción "Je t'aime, moi non plus", del dúo Jane Birkin y Serge Gainsbourg.

Diseños inspirados en los 60 / AFP

La primera silueta emergió en un traje beige y sobrio con el logo "Miss Dior" serigrafiado a lo largo con un pincel grueso.

La música de Jane Birkin y Serge Gainsbourg sonó entre los oídos del público, reunidos por cientos en un cubo efímero en los jardines de las Tullerías, escenificado por la artista india Shakuntala Kulkarni.

Mezcla de un estilo burgués y refinado junto a la fantasía de colores y tejidos, la colección es un largo deambular por todas las piezas del repertorio de la casa francesa, desde la gabardina hasta el vestido, pasando por el tweed, la ropa casi de lencería y el denim más urbano, o el leopardo.

Los colores del desfile retoman la paleta de Marc Bohan, fallecido en septiembre y que dirigió la creación en Dior durante un cuarto de siglo: blanco, naranja, beige, dorado.

Elegancia vintage / AFP

La diseñadora Maria Grazia Chiuri, al frente de la producción artística de las colecciones de mujer en Christian Dior desde 2016, quiso rendir homenaje a esta "Miss Dior", un giro cultural y comercial realizado por la icónica casa de moda de la posguerra.

Era en 1967, diez años después del fallecimiento de "Monsieur Dior" cuando la casa de alta costura se aventura fuera de los salones cerrados de la avenida Montaigne para lanzarse al prêt-à-porter, inaugurando la era de la "reproductibilidad" de los modelos, ahora con el logo Dior.

Nathalie Portman fue una de las invitadas especiales / AFP

La línea se llamó "Miss Dior" y unos meses antes de mayo del 68, se atrevió a mostrar prendas femeninas con toques psicodélicos, cortos, atrevidos, capaces de hacer soñar a una nueva generación de mujeres independientes.

Paleta de color retro / AFP

La "Miss" no es otra que la hermana de Christian Dior, Catherine, una sobreviviente que regresó del campo de concentración de Ravensbrück, cuyo destino poco conocido está siendo llevado a la pantalla actualmente en la serie "New Look" en Apple TV.

La cantante Rosalía es apasionada de la alta costura / AFP

Esta producción estadounidense filmada en inglés aborda no sólo el personaje del diseñador (interpretado por el actor australiano Ben Mendelsohn) sino también el destino de su hermana Catherine interpretada por Maisie Williams ("Juego de Tronos").