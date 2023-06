Sigue estos tips para elegir el look perfecto en tu graduación

Se acerca la temporada de graduaciones en la que miles de jóvenes celebran por todo lo alto, el término de una etapa más de su vida escolar.

Pero en ocasiones, este acontecimiento resulta un verdadero dilema al momento de elegir el look perfecto para esta noche especial; es por eso que en Círculos platicamos con la stylist Cynthia Fuertes para que nos compartiera valiosos tips para que elijas el ideal para ti y te ayude a resaltar tu estilo.

La experta, quien cuenta más de 90 mil seguidores en su cuenta de Instagram, dijo que antes de elegir un look tanto hombres y mujeres deben responderse estas preguntas: ¿Cómo quiero ser recordado por todos?, ¿qué quiero transmitir hoy?, ¿cómo me quiero sentir con este look?

“Tu look de graduación puede ser el resumen visual de todo lo que eres: divertido, estudioso, amiguero, ocurrente. Tanto hombres como mujeres esa noche cierran con broche de oro una etapa inolvidable en sus vidas. Recuerda que la ropa es esa segunda piel que eliges, asegúrate que sea tan brillante como tú”, compartió Fuertes.

Las texturas metálicas son un "must" / Foto cortesía Stradivarius

Cynthia dijo que así cómo evoluciona el mundo, lo hace la industria de la moda y específicamente este 2023 hay un notable cambio por la influencia de las redes sociales.

“El 2023 es un año donde históricamente los jóvenes han tenido más voz que nunca. Con el auge las redes sociales y su sed por tener ídolos más reales, ahora vemos más diversidad de cuerpos, de estilos, de tendencias para que cada quien pueda mostrar su estilo de forma única y auténtica”, refirió.

La apasionada de la moda y estilo, hizo hincapié en que la pandemia nos hizo adoptar la comodidad como parte de nuestros looks para estar en casa como siluetas over size, pero tras haber superado esta crisis, las personas buscan regresar al glamour, a la fiesta y a la vida con un estilo que imponga.

Dicha diversidad y evolución se verá reflejada en brillos, lentejuelas, cristales y plumas. Los colores brillantes serán los protagonistas, tanto en vestidos como en trajes.

Escote en espalda / Cortesía Stradivarius

El rosa Barbie, azul cobalto, rojo encendido, naranja spritz, verde y amarillo primario son el “nuevo negro” y se pueden vestir de noche.

Cynthia recomendó los cortes asimétricos, cut out o de un solo hombro, pues son divertidos y al mismo tiempo románticos. O bien, puedes apostar por las flores en 3D incluso en el cabello o gargantillas.

Pero si la comodidad es lo tuyo, entonces es momento de usar piezas minimalistas strapless o de tirantes delgados, en el caso de los hombres trajes cruzados o de líneas clásicas incluso con chalecos.

“Yo lo defino como glamour en todas sus formas de expresión, diviértete con las texturas, formas y metales. Veremos moda para todos con un estilo tan único como cada graduado. Rompiendo el molde de hace 10 años que para agradar debíamos encajar, ahora queremos mostrarnos diferentes para brillar”, añadió la también asesora de imagen.

El negro está en tendencia / Foto cortesía Prada

Otra de las tendencias que ha tomado fuerza en los últimos años, sobre todo en los looks masculinos, es usar sneakers blancos, lo que la stylist define como el futuro del calzado. "Desde el 2000, las firmas de diseñador comenzaron a voltear a ver este tipo de zapatos y desde entonces no los hemos dejado ir, e incluso, hemos empezado a ver la versatilidad que tienen los tenis al combinarlos con faldas, vestidos y trajes.

“No solo en hombres, las mujeres han descubierto que los sneakers son el futuro de los pies. Si quieres darle extra punch a tu look busca algún modelo con brillos, cristales, melánicos (animal print) o estampados divertidos que hagan resaltar todo tu look”, recomendó .

Tips para elegir el look perfecto

Siempre nos enfrentamos a una difícil situación a la hora de elegir nuestro outfit, pero lo más importante es tomar en cuenta tu estilo, es decir, tu esencia y tu forma de ser para así saber si ese vestido o traje te representa. También existen otros tips que pueden hacer que la búsqueda de tu look perfecto sea más fácil y que Fuertes nos comparte:

Haz una lista de las cosas que más amas de tu cuerpo

Por ejemplo, si amas tus piernas busca alguno con aberturas en esta zona, “La idea es que te concentres en vestidos con detalles que resalten esas zonas y te hagan sentir cómoda.

Uso del vestido o del look

Ten en cuenta qué uso le darás a este vestido o traje, si lo usarás poco, es importante que definas un presupuesto y apégate a él.

Si quieres volver a utilizar tu vestido, desde el momento en el que lo compres piensa en qué modificaciones podrías hacerle en el futuro. Quizá volverlo corto, añadir mangas, cinturones o simplemente utilizarlo con accesorios completamente distintos.

Falda-pantalón en blanco / Foto Pixabay

Combinación de zapatos

La mejor forma de combinar accesorios para crear armonía en tu look es conocer qué tipo de color es tu vestido. Los tonos fríos se llevan con los metálicos plateados y los cálidos con los dorados. O bien, si lo tuyo es la creatividad, entonces haz bloques de color que contrasten. Por ejemplo, vestido rosa, zapatos color verde y bolsa amarilla”.

Para la selección de tacones, dependerá del dress code y lugar de tu graduación. Entre más ancho el tacón de un zapato, más informal y al revés, un tacón delgado siempre se usa para ocasiones más formales.

Accesorios

Aprovecha la temporada que está llena de accesorios, atrévete a lucir una gargantilla de flor, aretes extra largos, collares maximalistas, cinturones o hasta body chains.

“No olvides el peinado y maquillaje, pues este terminará de darle el toque perfecto a tu look. ¡Feliz fin e inicio de una etapa maravillosa!”, concluyó la experta.