Chris Jackson ha retratado momentos históricos de la realeza británica

A lo largo del tiempo, la realeza británica ha vivido momentos históricos como la boda real del futuro heredero al trono, el príncipe William y Kate Middleton en 2011; el enlace matrimonial entre el príncipe Harry y Meghan Markle, o los más recientes acontecimientos como el fallecimiento de la reina Isabel II el pasado 8 de septiembre de 2022, y la coronación del rey Carlos III que tuvo lugar en la Abadía de Westminster, el 6 de mayo.

Todos estos hechos, han sido inmortalizados por la lente de Chris Jackson, quien por dos décadas ha retratado a los Windsor y describe esta experiencia como un “privilegio”.

Cubrió el acto de la coronación desde primera fila / Chris Jackson/Getty Images

“Siempre es un privilegio tener un asiento en primera fila en momentos históricos, algunos de grandes celebraciones y otros increíblemente tristes y conmovedores”, nos compartió en exclusiva el fotógrafo.

Pero para llegar a este importante momento de su trayectoria, tuvo que pasar por varios trabajos y ganar experiencia tras haberse graduado en ciencias de la comunicación.

“Conseguí un trabajo en la agencia de fotografía Getty Images como ejecutivo de cuentas, pero me compré un equipo de cámara digital y hacía fotos cada que podía. Con el tiempo, conseguí un trabajo como fotógrafo de planta, fue muy emocionante”, nos contó.

Tuvo exclusivas imágenes / Chris Jackson/Getty Images

Sus primeras fotografías para la familia real fueron en los diferentes eventos oficiales de la monarquía, “aquí mi trabajo se fue desarrollando de forma muy orgánica a medida que pasaba más y más tiempo con ellos. Me encanta el interés que despiertan en todo el mundo y la oportunidad de ser testigo de la historia”, compartió.

Sobre los protocolos que tiene que respetar para poder entrar al palacio o hacer coberturas especiales, explicó que el respeto ante sus majestades es primordial, “Siempre hay que ser respetuoso y estar consciente del entorno. Fotografiar a la realeza es muy diferente a muchos otros tipos de fotografía y creo que, por encima de todo, hay que estar preparado para cualquier situación”.

Son incontables las fotografías que Jackson ha tomado, algunas se han publicado de forma oficial por parte de la casa real británica, y otras se encuentran en su archivo, sin embargo tiene instantáneas que figuran entre sus favoritas.

"Hay demasiadas fotografías favoritas, no podría elegir solo una, pero me gusta mucho una imagen que tomé del ahora rey Carlos III cuando se convirtió en guardabosques del Gran Parque de Windsor, bajo un roble de 600 años. Para un hombre que ama la naturaleza, este lugar encapsulaba gran parte de su personalidad”, dijo.

Chris Jackson / Chris Jackson/Getty Images

Así como los tiempos han evolucionado, también la tecnología y la dinámica de trabajar, a lo que Chris comentó que la audiencia también ha cambiado, “las redes sociales influyen mucho, ahora todos esperan ver las imágenes inmediatamente, casi en vivo, por lo que necesitamos contar con equipo y herramientas que nos faciliten eso, ahora las imágenes las enviamos desde la cámara en tan solo 30 segundos, entonces ya todo se vive en el momento”.

Entre los momentos más significativos que ha vivido dentro de la realeza británica destaca el fallecimiento de la reina Isabel II, “este momento en especial, perdurará en mi memoria para siempre, siempre me encantó fotografiarla y el poder de unión del público durante este triste momento fue totalmente único”, compartió.

Añadió que fue un momento con muchos contrastes, “tan sólo unos meses antes, estábamos celebrando el Jubileo de Platino, fue un periodo de increíble positividad y celebración y nunca olvidaré ver a su majestad en el balcón, vestida de verde para cerrar el fin de semana”.

Acompaña a la familia real en importantes momentos / Chris Jackson/Getty Images

Asimismo el pasado fin de semana, fue testigo del inicio de una nueva era para la monarquía inglesa, a lo que refirió, “siempre es emocionante fotografiar momentos históricos como éste, y me hace especial ilusión, ya que he fotografiado a esta pareja real durante los últimos 20 años. Me emociona esta nueva etapa de sus vidas, en un momento en el que ellos asumen los papeles más importantes de sus vidas”.

Chris también ha cubierto eventos tan diversos como la sequía en el Cuerno de África, el Festival de Cine de Venecia, las bodas reales, los nacimientos, los bautizos y todas las giras importantes con la familia real británica durante la última década.

Sus imágenes se publican regularmente en las portadas de los periódicos de todo el mundo y aparecen en Newsweek, The Washington Post, The Telegraph, Tatler, Hello! El Times y el Telegraph, por nombrar algunos.

A lo largo de su carrera, Chris ha sido galardonado con importantes reconocimientos de parte del prestigioso Gremio de Editores de Imágenes del Reino Unido que lo nombró Fotógrafo Real del Año en 2016, 2015 y 2010 y le otorgó el segundo lugar en 2009, 2013, 2014. El Gremio también lo nombró Fotógrafo de Noticias del Año en 2005.