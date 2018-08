Gala Despertares a cargo del mejor bailarín del mundo, Isaac Hernández

El Auditorio Nacional se encontraba a su máxima capacidad. Desde las 20:10 horas se escucha “tercera llamada”, “tercera llamada”, 20 minutos suficientes para que todos se sienten en sus lugares para presenciar la Gala Despertares, con la participación y dirección artística de Isaac Hernández.

Bajan las luces. Aparece el “mejor bailarín del mundo” considerado así con el reconocimiento Benois de la Danse, pero él no dice nada, sólo sonríe. La ovación que le entrega el público expresa bastante porque la expectativa es de virtuosismo y lo más sobresaliente del ballet.

El primer número de los 18 que conforman la velada se integra por un grupo de músicos que a ritmo de jazz acompañan a Jared Grimes quien ofrece un opening con un despliegue magistral de tap que concluye con un aplauso que es preámbulo para recibir a Isaac Hernández, figura principal del English National Ballet y Tamara Rojo con su ejecución del Pas de deux del tercer acto de Don Quijote, coreografía de Marius Petipa.

Continúan Eyes closedand traveling, Chroma, y Llamas de París. Con Two pieces for Het, Isaac Hernández y Jurgita Dronina ejecutan la pieza de Hans van Manem con derroche de coordinación estética del más alto nivel. Después la danza clásica hace acto de presencia con Le Corsaire con Esteban Hernández y María Kotchedtkova y las puntas, los saltos, el dominio de la escena resulta excelso.

Para cerrar el primer acto, el show tomó un giro inusitado con Light balance con los finalistas de la temporada 12 de America’s Got Talent y de fondo musical suenan temas de Bruno Mars y otros artistas pop. Se trata de artistas urbanos jóvenes, diseñadores, programadores y coreógrafos originarios de Ucrania, que utilizan "neón frío”, un cable especial recubierto con material luminiscente. Cada traje está hecho a mano y es un complejo sistema de luces multicanal.

It was such a big pleasure to come back and perform for you as a special guest last night! Thank you for warm welcome and positive vibes! We wish all semifinalists force and success to do their best next week! #agt @agt #dolbytheatre @dolbytheatre #lightbalance #lightshow #neonshow #neon #agt2018 #show #lightdance #showgroup #lightbalanceshow #неоеовоешоу #световоешоу #dance #dancing Una publicación compartida de Neon show Light Balance (@lightbalance) el 23 Ago, 2018 a las 2:01 PDT

Las figuras que participan en la gala Despertares, aparte de los anfitriones mexicanos, son: Anastasia Limenko, Brett Perry, Brooklyn Mack, Glenn Allen Sims, Jeffrey Ciro, Jonathan E. Alsberry, Joseph Caley, Juliano Nunes, Jurgita Dronina, Lauren Cuthbertson, María Kochetkova, María-Anges Gillot, Medhi Walerski, Parvaneh Scharafali, Sebastian Kloborg y William Briscoe.

Left Paris and just arrived in Mexico City to promote @despertaresmex Deje Paris ayer después de mi función como #Ali estoy en #CDMX para una gira de medios para promover #GalaDespertares y hablar sobre mis funciones en París Una publicación compartida de Isaac Hernandez Official (@chapulo7) el 27 Jun, 2016 a las 7:40 PDT

Los bailarines invitados forman parte de 14 de las compañías más importantes del mundo, entre ellas: el New York City Ballet, la Ópera de París, el English National Ballet con su directora artística la bailarina española Tamara Rojo; el American Ballet Theatre, San Francisco Ballet, The Stanislavsky Ballet, Aszure Barton & Artists, Washington Ballet, Alvin Ailey American Dance Theater, Vlaanderen Opera Ballet, National Balley de Canadá, Royal Ballet de Inglaterra y el International Guest Artists.

Para cerrar esta noche espectacular se presentó el nuevo trabajo de William Forstethe, Playlist Track 1 y 2, realizada especialmente para el Ballet Nacional de Inglaterra que tiene de figura principal a Isaac Hernández quien demuestra con esta puesta en escena el título que ostenta como el mejor bailarín del mundo.