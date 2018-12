Avengers 4: cinco claves que nos dejó el primer tráiler

Finalmente Marvel ha decidido complacer a sus fanáticos y estrenar el pirmer avance de Avenger 4 de la tan esperada secuela de “Infinity War” y que ahora finalmente tras meses de especulación nos acercamos más a la verdad sobre lo que pasó en el anterio filme.

Tras los acontecimiento ocurridos en Infinity War (SPOILER ALERT), en donde atestiguamos como la mitad del universo fue borrado de la existencia por Thanos, quien se encargó de reunir las gemas del infinito, objetos que le darían a este un poder inimaginable.



A pesar del esfuerzo de nuestros héroes favoritos por evitar que el "Titán Loco" se hiciera con estas gemas, al final sucumben ante el inmenso poder de Thanos y las gemas, por lo cual su derrota costaría al universo la desaparición del 50% de su población, incluidos algunos héroes como Spiderman, Black Panther, Doctor Strange, Scarlet Witch, The Wasp, entre otros.

¿Qué fue lo qué sucedió?

Ahora con el estreno de este adelanto tenemos una mirada a este mundo post apocalíptico, en donde los Avengers sobrevivientes cargan con el peso de su falla, y aunque el teaser no revela mucho de la trama o momentos claves de la cinta, contesta algunas dudas que los fanáticos desde el término del film anterior compartían a través de las redes sociales, pero también deja en el aire algunas, por ello aquí te dejamos lo que aprendimos y lo que no nos quedó claro del pirmer adelnato de Avenger 4.

Lo que aprendimos

"Al fin descansaré y veré el amanecer de un universo agradecido"

Thanos finalmente logró su cometido, "balancear" la vida para permitir que los habitantes del universo pudieran vivir en armonía y con los recursos suficientes, pero tras el final del Infinity War en donde lo vemos sonriendo observando el amanecer, no tenemos más pistas del Titán salvo las mostradas en el adelanto, en donde podemos observar su armadura colgada, lo cual indicaría posiblemente que Thanos fiel a su palabra, se ha retirado, a disfrutar de sus actos.

Otra corta escena nos muestra a lo queda del guantelete del infinito en un campo de algún tipo de planta espacial, ¿Será este el indicativo que Thanos no será el villano principal de la cinta?.

"El traje y yo somos uno"

Las desventuras para el líder de los Avengers parecen continuar, por lo menos así nos lo muestra el adelanto, a bordo de la "Milano" nave insignia de los "Guardianes de la Galaxia" y aparentemente totalmente solo, (Nebula logró sobrevivir junto con el al chasquido en el extinto planeta Titán) podemos verlo grabar un mensaje "final" para su amada Pepper Potts en el cual le indica las pésimas condiciones que está atravesando, sin comida, agua y proximamente sin oxígeno.

No es la primera vez que Stark enfrentará a la muerte, recordemos que fue apuñalado mortalmente por Thanos en su anterior enfrentamiento, ahora sin su armadura y sin ayuda aparente, tendrá que buscar ayuda para sobrevivir, muchos ahora especulan sobre si el mensaje que graba al inicio le permitirá a la "Iron Rescue", la cual ya fue confirmada en una foto por la misma actriz, manejada por Pepper Potts salvarlo.

"Si no podemos proteger la Tierra, por lo menos la vengaremos"

Los Avengers (originales) quedaron desbandados después de los sucesos de la cinta Civil War, dividiendo al equipo en 2, uno liderado por Iron Man y el otro por Capitán América, y aunque las diferencias entre ambos líderes no han sido solucionadas del todo, queda claro que con la situación actual, los miembros originales volverán a estar juntos una vez más (¿Será la última?), siendo la reunión de estos uno de los momentos más emotivos de la cinta pasada, durante la pelea que tuvo lugar en Wakanda.

Ahora podemos ver a Steve, Natasha, Thor, y Bruce cargando con el peso del fracaso, cerca del final del trailer, podemos ver que inclusive tienen un plan entre manos, ¿Podrá Steve y el resto cambiar el fatal destino de todo el universo?.

"Te prometo que si nos necesitas.. ahí estaré"

El antiguo vengador y presuntamente retirado "Hawkeye" ha vuelto nuevamente a la acción, mucho se ha especulado que esto se debe a que su familia también fue parte del universo "borrado" por Thanos, lo cual sería motivo suficiente para hacerlo volver.

Clint Barton fue uno de los grandes ausentes de Infinity War, lo que ocasionó que el internet se volviera loco con cientos de teorías acerca de su paradero, inclusive muchos ponían en duda su participación en esta cinta, lo cual afortunadamente ha quedado descartado tras su aparición en este adelanto, aún queda por especular porque tomó el manto de "Ronin", viejo conocido de todos los amantes de los cómics de Marvel, inclusive podemos ver que aparentemente Natasha será la encargada de reclutarlo para que nuevamente se convierte en un "Vengador".

"Me gusta tu plan, excepto que es un asco"

Ant Man fue una grata sorpresa durante el primer avance, a pesar de la incógnita sobre su paradero que nos planteó una de las escenas post créditos de "Ant man y The Wasp", en donde podíamos ver que Scott al momento del chasquido "fatal" de Thanos, se encontraba dentro del "Reino Cuántico".

El hecho de que podamos verlo fuera de este lugar no debería sorprendernos, siendo que en la primer entrega pudimos ver que Scott se las ingenio para abandonar esta realidad y así evitar su desaparición, por lo cual mucho se especula que Ant Man será uno de los protagonistas de este film, y su papel será relevante para poder salvar a toda la galaxia, basta recordar que meses atrás se filtraron imágenes de este personaje durante la batalla de New York, la cual tomó lugar durante la primer aventura de los Vengadores y en la cual claramente Scott no participó, la teoría que más fuerte ha sonado entre los fanáticos, son los viajes en el tiempo a través del "Reino Cuántico", ¿Será esta la conexión entre Ant man y los Avengers?

Lo que no entendimos

¿Dónde está la Capitana Marvel?

El universo no se había enfrentado a una amenaza de esta magnitud, ¿Cuál será el paradero de Carol Danvers?

¿Qué pasó con el resto del mundo?

¿La tía May desapareció?, ¿Pepper Potts?, ¿Happy Hogan?, ¿Shuri?, ¿donde está Valkiria? Sabemos que es un adelanto pero esperemos podamos saber cuál fue el destino de muchos de nuestros personajes favoritos.

¿Realmente fue aniquilado el 50% del universo?

Esta teoría tomó fuerza cuando los hermanos Russo dieron a conocer que aún no se había conocido del todo, el poder de la gema del alma, la cual tenía la habilidad de manipular el alma del portador, en esencia de quien eres y con lo cual podía tener la habilidad de revivir, conjurar el espíritu de las personas fallecidas.

Esto sería la clave para devolverle a la vida al universo fallecido y así echar atrás los planes de Thanos de una vez por todas, cabe señalar que el Titán tuvo que sacrificar a Gamora para obtenerla, ¿Quien será el sacrificado por los Avengers en caso de poder obtener esta gema?.





A tan solo 5 meses de su estreno, solo nos queda espacio para especular aún más en espera de un segundo trailer que muestre un poco más de la trama de la cinta, para beneplácito de cientos de millones de fanáticos alrededor del orbe junto con el teaser también se dio a conocer el poster y la fecha de estreno, la cual se adelantó unas semanas, lo cual permitirá que todos aquellos impacientes puedan ya marcar el calendario en espera de poder ocupar ya su asiento en el cine.