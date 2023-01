El terror de "La Ballena"

Antes de ver La Ballena, sabía que era una película sobre un hombre llamado Charlie que pesa más de 600 libras y que está afligido por la muerte de su pareja, además de que vive atrapado en su apartamento debido a su peso.

También sabía que la cinta había atraído muchas críticas, provocando ira, asco y acusaciones de explotación. A pesar de la controversia, la actuación de Brendan Fraser ha sido ampliamente elogiada y ha sido nominado a mejor actor en la 95ª edición de los Premios de la Academia.

Pero lo que no sabía era que esta película me haría llorar. Cuando salí del cine me encontré hiperconsciente de mi propio cuerpo gordo moviéndose por el estacionamiento y comencé a sentirme como a menudo me siento cuando veo un reflejo de mí mismo en un espejo: monstruoso.

En mi investigación sobre personajes gordos en la cultura popular, señalo cómo el personaje gordo generalmente debe perder peso para ganar aceptación o ser amado.

En esta película, sin embargo, Charlie no pierde peso; la transformación va en sentido contrario: se hace cada vez más grande, sufriendo un lento y doloroso colapso físico. Mientras veía la película, comencé a comprender, con una sensación de pavor inminente, que La Ballena no tenía planes de recuperar a este personaje. La gordura era el tema y el punto.

Empecé a darme cuenta de que esta película no era un melodrama, ni una historia edificante sobre la redención; para mí, “The Whale” es una película de terror corporal que explota el miedo y el disgusto que siente la gente hacia la gordura.

El cuerpo como un monstruo

El “body horror” es un subconjunto del género cinematográfico de terror que representa la destrucción, degeneración o mutación del cuerpo humano. Estas películas están diseñadas para provocar a los espectadores, y el protagonista a menudo se convierte en el monstruo de la historia a medida que su cuerpo se vuelve más y más repulsivo.

El director David Cronenberg hizo famoso el subgénero en películas como The Fly, Shivers, Videodrome

y Rabid.

The Fly, una nueva versión de la película de 1958 del mismo nombre, cuenta la historia de un científico llamado Seth Brundle que fusiona su ADN con el de una mosca doméstica común. En el transcurso de la película, degenera gradualmente en una criatura repugnante apodada "Brundlefly".

Otra película de terror corporal particularmente inquietante es Tusk, en la que un hombre obsesionado con las morsas termina secuestrando a un cruel locutor y lo descuartiza para convertirlo en una morsa.

En las películas de terror corporal, hay algo visceralmente inquietante en ver el cuerpo humano distorsionado, ya sea debido a un extraterrestre parásito, un virus mutado o las compulsiones sádicas de un científico loco.

The Whale sugiere que aunque Charlie merece lástima, es una monstruosidad.

Al igual que Seth Brundle, que experimenta consigo mismo mientras está borracho, Charlie se atiborra regularmente de pollo frito, pizza y bocadillos, lo que implica que Charlie es directamente responsable de su obesidad mórbida.

Ver la desintegración física gradual de Charlie es como ver un accidente automovilístico en cámara lenta; no puedes apartar la mirada aunque sabes que deberías hacerlo. Apenas puede ponerse de pie y pierde la capacidad de realizar las tareas más básicas, como recoger un objeto del suelo. En algunas escenas, la cámara se posa sobre el vientre distendido de Charlie, sus pantorrillas hinchadas o su ropa empapada de sudor, invitando al espectador a sentir repulsión.

En el horror del cuerpo, no hay retorno de ser transformado; el daño está hecho. Y aunque no todos los personajes de terror de cuerpos transformados mueren, muchos lo hacen.

Hasta que la carne nos separe

El crítico de cine Robin Wood argumentó que "el verdadero tema del género de terror es la lucha por el reconocimiento de todo lo que nuestra civilización reprime y oprime".

En una cultura obsesionada con la delgadez, la gordura se ha convertido en su propio tipo de monstruo. A pesar del movimiento de positividad corporal, las personas gordas todavía son vistas como poco atractivas y anormales, y es más probable que sean discriminadas en el trabajo, estigmatizadas por los médicos y condenadas por los jurados.

En los momentos finales de The Whale, los espectadores son testigos del final de la vida de Charlie: recuerda vívidamente un momento en el que estaba felizmente feliz, en una playa con su hija y el amor de su vida. Mientras se está muriendo, levita, por fin libre de la monstruosa carga de la carne.

Es el único momento de la película en el que parece ingrávido; de hecho, es el único momento de libertad para este personaje.

Pero el monstruo mismo, la gordura, sigue vivo.

Darren Aronofsky, el director de la película, ha dicho que su película es “un ejercicio de empatía”.

