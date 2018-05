La producción coreana Quemándose, se perfila como ganadora en Cannes

CANNES, Francia.- Juzgando por las dos películas en competición del día de hoy parecería que lo mejor de esta sección, espina dorsal del certamen, que empezó algo floja está reservado para el final. Quedan apenas dos días y cuatro películas más por estrenarse en competición antes de la proclamación del palmarés el sábado y la producción coreana Quemándose del conocido y laureado Lee Chang-dong se perfila ya como la candidata de más peso para por lo menos el premio al mejor director.



Lee Chang-dong, además escritor y exministro de cultura de su país, es un habitual de Cannes, donde películas anteriores suyas han sido estrenadas en el pasado y Poesía ganó el premio para el mejor guión en 2010. Basado en la novela Las grandes quemaduras del célebre escritor japonés Haruki Murakami, Quemándose que en un primer nivel se antoja como el caso de un triángulo amoroso resulta ser una reflexión sobre clases sociales que representan por un lado el legado de un mundo tradicional y agrícola en vías de extinción y por el otro la occidentalización y el brutal desarrollo capitalista de aquella nación. El joven de clase agrícola media baja aspirante a escritor y enamorado de una chica imprevisible en su actitud, se encuentra enfrentado a un joven de clase media alta quien seduce a la joven más por capricho que por amor. El enfrentamiento que se da bajo los signos de un comportamiento socialmente aceptable tendrá un desenlace trágico cuando el joven enamorado recurrirá a la violencia asesinando su "rival" en un acto que tiene claras prolongaciones sociales.

Lee Chang-dong excelsa en una dirección donde las actuaciones y las situaciones se amalgaman de manera excepcional resultando en una película de alto significativo social y de extrema sencillez y sensibilidad en su tratamiento.

Quizás no tanto poderosa pero seguramente muy interesante y bien llevada resultó la segunda aportación hoy día en la competición, la producción italiana Dogman (El cuidador de los perros) con la que su director Matteo Garrone de reivindicó del descalabro de su último filme El cuento de los cuentos presentado aquí en competición en 2015 con la actuación estelar de Salma Hayek.

Garrone regresa a una temática cercana a Gomorra que en 2008 le valió aquí el premio del jurado, contando el caso, inspirado de un hecho real, de un cuidador de perros en una pobre localidad de Calabria quien decide vengarse de un examigo suyo, un, pequeño maleante de comportamiento brutal quien lo explota y lo humilla.

Es claro que este drama social sirve a Garrone como una reflexión sobre la responsabilidad individual frente a las fuerzas de opresión, algo que el realizador y coguionista logra de manera potente además de visualmente fuerte y convincente.

Será refiriéndose a alguna y otra película de las presentadas en la secciones paralelas, especialmente a aquella de la Quincena de Realizadores, que destacaríamos unas aportaciones socialmente interesantes y eficientemente dirigidas. Este resultó ser el caso de Carmen y Lola el retrato de una relación lesbiana dentro de la tradicional comunidad de los Romas dirigida con fuerza por la debutante vasca Arantxa Echevarría. Igual fue el caso de El Moto-arrebatador segundo largometraje de Agustín Toscano, un drama social sobre la relación que se da entre un ladrón y su víctima, una mujer de edad madura como también el drama de migración de trabajadores africanos en Francia Amin, dirigido por Philippe Faucon (Fátima, presentada también en la Quincena hace tres años). Igualmente, destacó en la sección no competitiva Un Certain Regard, el primer largo Los cosechadoras que nos llegó de África del Sur y donde el debutante Etienne Kallos plasma de manera convincente el paso a la edad adulta de un joven en un contexto rural.

Anoche se dieron a conocer los premios de la Semana de la Crítica (SIC) concluida el día de ayer y el día de hoy aquellos de la Quincena de Realizadores.

En la SIC Diamantino de Gabriel Abrantes y Daniel Scmidt, el retrato satírico-social de un joven, prometedor jugador de futbol, una coproducción entre Portugal y Brasil se llevó el Gran Premio Nespresso.

Sir, procedente de India, dirigida por Rohena Gera, la relación sentimental entre una sirvienta y su patrón, fue acreedora al premio Gan para su distribución en Francia; mientras que el premio SACD recayó a Benedikt Erlingsson y Olafur Egill Egilsson, realizador y guionista, respectivamente, de la islandesa Mujer en Guerra que revisamos aquí en nota pasada.

El realizador noruego Joachim Trier (Oslo 31 de agosto que impresiono en Cannes 2011) fue el presidente del jurado.

En la Quincena de Realizadores el premio de SACD (Realizadores Autores) correspondió al drama policíaco-social En libertad del francés Pierre Salvadori.

La sátira mística italiana Troppa Grazia dirigida por Gianni Zanasi fue acreedora al premio Europa Cinemas; mientras que el premio de las Salas de Cine de Arte y Ensayo (CICAE) fue para el provocador realizador franco-argentino por su película Clímax.

Por otro lado, el Mercado del Filme, aunque oficialmente concluye el sábado, de hecho está ya terminado. La mayoría de las compañías están haciendo maletas mientras que de acuerdo a su jefe Jerome Paillard el número de transacciones estuvo al nivel del año anterior respecto a ventas, cesiones de derechos y acuerdos de coproducción.

Entre las novedades, la fuerte presencia por primera vez de Arabia Saudita que promovió su territorio para el rodaje de producciones extranjeras anunciando generosos subsidios. China reiteró su fuerte presencia a través de un contingente de 700 personas entre los 12 mil participantes este año en el Mercado.

México fue presente con Guadalajara Goes to Cannes, Los Cabos Goes to Cannes y el programa de Imcine Visions mientras que Paillard ya prepara la próxima edición del importante mercado cinematográfico Ventana Sur para diciembre próximo en Buenos Aires donde México figura como país invitado.