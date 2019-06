Premios Ariel 2019 a lo mejor de las producciones fílmicas en México

Noé Hernández va por más en los Ariel

Adolfo López | El sol de México

Como un halago, pero también como una oportunidad para impulsar su carrera actoral es como Noé Hernández percibe su quinta nominación a los Premios Ariel. El protagonista de Ocho de cada diez, aspira a conseguir su tercera estatuilla gracias a su trabajo en esta película donde fue dirigido por Sergio Umansky y compartió créditos con Daniela Schmidt.

“De mi parte hay un incentivo por esta nominación, pues me halaga por los compañeros que votaron por mí. También se trata de mi tercera nominación como protagónico, que nunca me lo he ganado en esa categoría, así que esto es un impulso para ver si ahora me lo llevo”, explica el histrión que por este mismo trabajo ganó el Premio Mezcal de Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en 2018.

Noé Hernández espera que esta nominación pueda darle más visibilidad a la cinta y poder estrenar pronto en salas comerciales, “pues considero que es un tema pertinente por el nuevo cambio de gobierno, donde esperábamos que hubiera alguna transformación y al final del día seguimos con esta inseguridad y falta de justicia que no llega a las plazas más desprotegidas”.

