Con libro, Tatiana Bilbao pide crear arquitectura más humana

En LIGA, un espacio independiente dedicado a la arquitectura contemporánea latinoamericana, se llevó a cabo la presentación del libro A house its not just a house (Una casa no es sólo una casa) de la arquitecta de fama internacional, Tatiana Bilbao. Al libro lo compone una conferencia impartida por Bilbao en la Universidad de Columbia, en donde se aborda el trabajo de la arquitecta en torno a la vivienda social actual, considerado como un “derecho humano”, así como diversos ensayos y reflexiones en torno ello.

La presentación del libro contó con la participación de: Ivonne Santollo-Orozco, Tatiana Bilbao, Mariana Ordoñez y Jessica Amescua fundadoras de Comunal y del arquitecto y editor Juan José Kochen quien fungió como moderador de la discusión en la conferencia.

En el evento se hizo un recorrido histórico de la vivienda social en México, así como de la problemática actual, resultado del proceso neoliberal que sufrió el país, y que generó proyectos masivos de vivienda social, que Bilbao aseguró “las casas podrían ser cajas de zapatos”, al ser en su mayoría complejos lineales con construcciones idénticas.

También confesó sentirse impactada de saber que “en los últimos años en México se han construido 11 millones de cajitas”. Por lo que cuestionó la calidad de vida y de salud que estos complejos ofrecen y aseguró son proyectos donde se “pierde la identidad, relación e intercambios”.

Por otra parte, Ordoñez y Amescua, creadoras de Comunal, un taller de arquitectura que entiende los proyectos constructivos como un proceso social participativo, aseguran ”no concebimos a la arquitectura como arquitectura de autor”, por lo que ellas impulsan proyectos en los que las personas “intervienen en su entorno habitable”, de forma que resaltaron la diferencia entre la producción de vivienda social y el desarrollo de la producción social de vivienda.

"Ha empezado a cambiar el discurso en la profesión, sin embargo, es importante el apoyo de la política pública para poder llevar a cabo éste tipo de proyectos", afirmó Bilbao.