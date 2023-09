Cuestionario Proust: Maya Piña (Budaya)

Budaya es el proyecto electrónico de Maya Piña y Tulio Almaraz, quienes trabajan en torno a estilos como el synth pop, electro, trip-hop y los ritmos latinos. El dueto ha formado parte de festivales como Bahidorá, Pulso GNP y Pilsenfest, llevándolos a posicionarse en la escena musical independiente mexicana. Actualmente se encuentran preparando el lanzamiento de su próximo LP, La Marea, con la salida de un sencillo en colaboración con la cantante Pahua que verá la luz este 7 de septiembre. En esta sección, Maya comparte algunos rasgos de su personalidad.

¿El principal rasgo de tu carácter?

Líder y creativa.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Poder crear infinitamente, vivir de ello y compartir siempre con las personas que amo.





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

Ser la típica Leo egocéntrica.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La hipocresía y el egocentrismo.





¿Tu gran miedo?

Ser una desaparecida más.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Cansada pero feliz





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Saber diseñar de todo.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Ser demasiado ambicioso y ser “influencer”.





¿La persona viva a la que más admiras?

No es a la más, pero si admiro mucho a la Diosalía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🐘 ℬ𝓊𝒹𝒶𝓎𝒶 🐘 (@budayamusic)

¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Los políticos en México.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Jalo, nene, vavava, simona, bebecita/o, ajas, mi niña/o/e, sabor.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando no tengo ganas de salir.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La confianza, que sea empático, cariñoso y sepa hacer equipo.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

La confianza, el apoyo y acompañamiento, que saque buen chisme y que nos hagamos reir.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

La música, el arte y Tulio :)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maya Piña (@maya.pinia)

¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Cuando llegamos a vivir a la CDMX.





¿Qué talento te gustaría tener?

Ser buena con los números y finanzas.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Que no me vuelva loca cada vez que tenga mi periodo.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Seguir haciendo música en Budaya.





¿Dónde te gustaría vivir?

Cualquier país menos violento y con una alta oferta cultural.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🐘 ℬ𝓊𝒹𝒶𝓎𝒶 🐘 (@budayamusic)

¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Tal vez con La Doña.





¿Tu pasatiempo favorito?

Ilustrar en el Ipad.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

En un ave tropical, pero no muy llamativa ni exótica para que no me trafiquen y pueda volar a gusto.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

¿Cómo te gustaría morir?

Dormida.





¿Tienes un lema?

“Hay que saber querer sin querer tener”, seguro pronto la haré canción.