Cuestionario Proust: Viridiana Álvarez

Nacida en Aguascalientes, es la primera mujer del continente americano en escalar las cinco montañas más altas del mundo (Everest, K2, Kanchenjunga, Lhotse y Makalu) y una de las más peligrosas, ubicada en Pakistán, en la cordillera del Karakóum. Actualmente es conferencista, dirige su empresa de consultoría empresarial y es cofundadora de una organización sin fines de lucro en favor de la educación de las mujeres y niños.

¿El principal rasgo de tu carácter?

Optimista





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Son aquellos momentos que me hacen recordar la importancia de las pequeñas cosas, como un abrazo, una sonrisa, una bocanada de aire. La felicidad es un estado que nosotros podemos elegir sin importar nuestras circunstancias o entorno. Las emociones que me han ayudado a sentir la mayor felicidad han sido la gratitud y el compromiso con mi propósito de vida donde como parte de los regalos de la montaña, me ha permitido impactar positivamente a más personas a través de mi historia.





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

Me gustaría tener más disciplina, soy muy perseverante pero creo que en ocasiones me falta la estructura que la disciplina brinda.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

Las personas que quieren tomar ventaja de los demás y las personas que son engreídas.

¿Tu gran miedo?

Causar sufrimiento a mis seres queridos si me llegara a pasar algo haciendo montañismo.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Motivada, aún cuando el cansancio es grande, la actitud entra como herramienta para seguir adelante.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Colecciono rocas y a toda montaña que voy regreso con un bolsa de piedras de diferentes colores y formas, puedo pasar horas buscando y observándolas.





¿Cuál es tu virtud más sobrevalorada?

La valentía, la mayoría de las personas piensan que no siento miedo y es todo lo contrario, en cada montaña he vivido momentos de mucha angustia e incertidumbre. Creo yo que la verdadera valentía no radica en no tener miedo, sino en tenerlo y afrontarlo.





¿La persona viva a la que más admiras?

Karla Wheelok, una mujer determinada, con un alto sentido de servicio para los que más nos necesitan y nuestro planeta.





¿Qué persona viva te inspira?

Toda aquella persona que a pesar de sus adversidades haga lo extraordinario.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Un paso a la vez. No sé si lo voy a lograr pero lo voy a intentar. ¡Yo puedo!





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

En un par de ocasiones he omitido algunos detalles a mi familia cuando me preguntan si a la montaña que voy es peligrosa o segura. No me gusta preocuparlos ni que se queden con angustia, así que solo digo la parte bonita de la montaña a la que voy.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Un hombre con propósito de vida, que sepa lo que quiere y luche por lograrlo.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Que se sienta segura y no tenga miedo a lo que digan los demás





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mis padres, creo que no hay amor más auténtico y grande que a las personas que te dieron la vida.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Con mi familia he vivido los momentos más gratificantes, más que cualquier cima.

¿Qué talento te gustaría tener?

El de poder hablar varios idiomas con facilidad y tocar varios instrumentos como el piano y la guitarra.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Me gustaría estar leyendo y estudiando más. Es algo que he perdido y sustituido con las redes sociales.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

El haber encontrado una pasión y vivir de ella.





¿Dónde te gustaría vivir?

Montaña, mar, bosque, donde sea pero cerca de la naturaleza.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Los regalos que he recibido de mi familia.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?

¿Tu pasatiempo favorito?

Llevar a mis sobrinos a caminar al cerro, verlos como sienten que llegan al Everest con cualquier pequeña colina, es muy gratificante.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Un ave para recorrer el mundo volando.





¿Cómo te gustaría morir?

En mi cama, como adulto mayor y rodeada de familiares.

¿Tienes un lema?

“Sólo tenemos una vida, no hay segundas oportunidades y si nosotros no hacemos algo por nuestros sueños, nadie más lo hará”.