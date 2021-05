Dramaturga Ximena Escalante reflexiona sobre la migración

La dramaturga Ximena Escalante invita a vivir una experiencia sensorial para explorar las emociones de la migración entendida no sólo en términos económicos o políticos sino de pertenencia e identidad en el montaje Cruzando fronteras que se presenta en el Centro Nacional de las Artes hasta el 30 de mayo de manera presencial.

La pieza se acerca más a un performance donde no se cuenta una historia a la usanza del teatro tradicional, sino que propone entrar a un entorno multimedia en medio de una arquitectura ex profeso para la acción con música y video en vivo. La intención es generar un ambiente de soledad y desconcierto, emociones que la autora asocia con la migración.

“Es un texto sobre la vulnerabilidad de un migrante que queda rezagado de su tribu y queda solo al rigor y a la exposición de la naturaleza y cómo cualquiera de sus facetas se lo puede comer. Es la sensación de que estamos expuestos en un lugar desconocido y en situación prohibida. Lo escribo desde las sensaciones de la vida interior de un migrante, porque no me interesa hablar de los aspectos sociales, antropológicos y económicos, sino que me voy más al miedo y la soledad que vive”, explica Escalante.

El texto surge de una combinación de Tooba, de Shirin Neshat; el cuento persa del siglo XII La conferencia de los pájaros, de Farid al Din Attar y la dirección de Kaveh Parmas. Los textos, señala la autora, tienen sus raíces en el espiritualismo del lejano y medio oriente, envuelto en lo musical con estilo eclesiástico.

Refiere a un hombre que camina con su tribu y de pronto quedó rezagado y abandonado. Sobre él, vuela un pájaro a manera de compañero de viaje o un verdugo. El hombre tiene en mente llegar a su destino, pero no sabe aún cuál es. Entonces camina sin cesar en medio de una soledad avasallante.

Escalante aclara que en el performance, el espectador no verá la secuencia de hechos sino un dispositivo escénico casi a manera de un entorno espiritual que se acompaña de la música en vivo de un piano, una pantalla que remite al cinemascopio de principios del siglo XX, un circuito cerrado de cámaras, un enorme pájaro y un hombre que encarna a un ermitaño atemporal.

“No tengo respuestas sobre qué significa la migración o cómo es que sucede, más bien me sumo a la pregunta y a la inquietud de qué sucede si somos expulsados de nuestro territorio, con quién vamos, dónde pertenecemos, con quieén nos refugiamos y por qué pensamos que el otro es nuestro enemigo”, acota.

El elenco se integra por el actor Kaveh Parmas, el contratenor Edwin Calderón y el videoartista Jan Machacek. Las funciones son jueves y viernes a las 20:00 horas; sábados, a las 19:00, y domingos a las 18:00, en el Foro de las Artes del Cenart, hasta el 30 de mayo.