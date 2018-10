Alfonso Cadena estrena el programa Maestros del taco

Si de representar un taco en el cuerpo humano se tratara, para el chef Alfonso Cadena un taco sería el aparato nervioso, pues a su parecer es lo que da vida al cuerpo humano, tal como lo que el platillo icónico de México da vitalidad a sus pobladores, gracias a cuatro sencillos elementos: la tortilla, el relleno, la guarnición y sus salsas.



Y porque todo buen mexicano no lo rechaza, siempre es hora y sabe lo que es comerse el último taco, llega para todos los amantes del suculento alimento el programa Maestros del taco, que lleva a Alfonso Cadena, en un recorrido por toda la república mexicana en busca de los mejores tacos de cada rincón del país.

Ver esta publicación en Instagram Conoce a @DonPonchoCadena , el chef que con su carisma y su energía incansable, te llevará a recorrer distintos lugares de México en busca de los mejores tacos. #MaestrosDelTaco Una publicación compartida por El Gourmet (@elgourmet.tv) el 3 de Oct de 2018 a las 2:03 PDT

De acuerdo con el chef, la experiencia de viajar a lo largo del país fue muy padre porque “este es el primer show de cocina en el que no cocino. Fui a donde la gente me dijo que fuera, por recomendación popular, no se trataba de ¿qué recomendaba yo como chef? Fue una acción mucho más libre y yo lo disfruté muchísimo”.

A partir de hoy a las 21:30 horas, llegará al canal El gourmet, el programa dedicado al platillo representativo de la cultura popular mexicana que demuestra que existe un arte detrás de un “simple taco”.

Ver esta publicación en Instagram #tacos #puebla #foodie #elpatioylasranas #lasranas #foodporn #mexico #ponchocadena #visitmexico #tgif @elgourmet.tv #maestrosdeltaco #elgourmet @donponchocadena Una publicación compartida por El Patio y Las Ranas (@elpatioylasranas) el 24 de Ago de 2018 a las 11:04 PDT

“Es un recorrido de reafirmar muchas cosas que ya conocemos y de encontrar muchísimas otras cosas nuevas. Para diferentes personas, el taco en esencia es lo que nos une, pero cada quien tiene sus diferentes sentimiento acerca de este emblemático producto”, indicó el reconocido cocinero, integrante de la cuarta generación de una familia de chefs.

No te pierdas: Chapulines hasta en la pizza, en Tlaxcala

Para el especialista, un taco puede representar un todo, ya que incluso, para él “el taco es una maravilla porque aparte de que es muy fácil de hacer y te alimenta, también es una súper interacción social. Tú vas a una taquería y ahí hay democracia, sea quien sea”.

Recorrer México le dejó la experiencia de poder encontrar tacos únicos que den sabor y felicidad a las personas. Y, si de recomendar se trata, para un momento de nostalgia, no existe un mejor taco para comer que el de cochinita pibil, que puede dar felicidad a las personas porque “tiene tanto sabor que se te olvida todo”.