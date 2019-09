Josep Carreras nunca vio actitudes incorrectas de Plácido Domingo

Lisboa, Portugal.- El tenor español Josep Carreras aseguró que "nunca" vio al cantante Plácido Domingo "comportarse de una manera que no fuera la correcta", en alusión a la polémica por acoso sexual en la que está involucrado tras las acusaciones de una veintena de mujeres.

"Sinceramente, yo no he visto nunca a Plácido Domingo comportarse de una manera que no fuera la correcta", apuntó Carreras a la cadena portuguesa SIC.

El tenor catalán respondía así al ser preguntado por las acusaciones de acoso sexual contra Domingo, conocidas el pasado mes y que han desembocado en su retirada este martes de la Met Opera de Nueva York, a apenas 24 horas del estreno de "Macbeth".

El escándalo que afecta a Domingo surgió con la publicación de las acusaciones de una veintena de mujeres, profesionales con las que trabajó y que le señalan por comportamiento sexual indebido.

Desde que se publicaran dichas acusaciones, varias instituciones de música clásica en EU, como la Opera de San Francisco, la de Dallas y la de Filadelfia, han cancelado sus actuaciones, aunque ninguna en Europa ha tomado una decisión similar.