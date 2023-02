España será el país invitado de Honor de la FIL Guadalajara en 2024

Sergio Ramírez será el coordinador del programa literario que España llevará a Guadalajara el próximo año, como Invitado de Honor a la FIL Guadalajara 2024. Será la segunda ocasión que el país ibérico acuda como invitado a la FIL, estuvo antes en el 2000.

Tras la firma de un acuerdo formal, Miquel Iceta i Llorens, ministro de Cultura y Deporte de España; José Andrés Torres Mora, presidente de Acción Cultural Española, y Marisol Schulz Manaut, directora general de la FIL Guadalajara, anunciaron que la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a realizarse del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2024, tendrá a España como país Invitado de Honor y el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, exiliado en Madrid, será el coordinador del programa literario que España llevará a Guadalajara el próximo año.

La FIL Guadalajara informa en un comunicado que Iceta i Llorens reconoció que esta oportunidad, “permitirá visibilizar la diversidad de la literatura española tanto por la pluralidad de sus lenguas como de sus géneros literarios. La literatura española vive uno de los momentos más interesantes de su historia reciente y ha logrado que la industria editorial española sea una de las más importantes a nivel internacional”.

Marisol Schulz Manaut, destacó que España ha estado presente en todas las ediciones de la FIL, desde 1987. “El diálogo internacional que tendrá lugar en Guadalajara en 2024 será memorable, enriquecedor y contribuirá a reforzar los lazos entre nuestras dos naciones”. Se reavivará, indicó, “la colaboración que no se ha detenido en 36 años de existencia de nuestra Feria.

Hizo un paréntesis para referirse “a un tema insoslayable”: el retiro de la nacionalidad y el despojo del gobierno de Nicaragua a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y otras personas perseguidas por el régimen del país centroamericano.

“Cuando yo pienso en Nicaragua pienso en hermanas y hermanos queridísimos de aquel bello país, y en grandes autores que nos han marcado a todos. Pienso en Rubén Darío y en el padre Ernesto Cardenal, a quien tuve el privilegio de conocer y, por supuesto, de leer. Pienso en la querida y admirada poeta Gioconda Belli, pero pienso sobre todo en un hombre a quien he admirado siempre y a quien la vida me ha dado el privilegio de tener cerca, el queridísimo escritor nicaragüense Sergio Ramírez”.

La directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara expresó, “a título personal y en nombre de la FIL Guadalajara, nuestra solidaridad con los nicaragüenses víctimas de la dictadura”.

Por su parte, el ministro Miquel Icet i Llorens dijo sobre el escritor: “Quiero aprovechar tu presencia aquí hoy, querido Sergio, para reiterar el apoyo del Gobierno de España a todos los nicaragüenses, como tú, que en los últimos días habéis sido privados de vuestra nacionalidad. España es vuestra casa, tu casa Sergio, como lo es de todos los que defienden la libertad y la democracia”, y destacó que “Sergio es Nicaragua, pero Sergio es cultura”.

Además, afirmó que la determinación de designar al Premio Cervantes nicaragüense como responsable del programa literario de España es una decisión donde se reivindica la libertad: “Reivindicamos la democracia, reivindicamos la creación, reivindicamos Nicaragua”.

Sergio Ramírez indicó que cuando obtuvo el Premio Cervantes se le otorgó también la ciudadanía española, lo cual le brinda “mucho amparo al saber que ilegalmente me han quitado la nacionalidad, pero tengo otra de respaldo, la nacionalidad española, de la cual también me siento muy orgulloso”. Como coordinador literario, adelantó , “usaré mi imaginación y mi conocimiento para preparar una propuesta que sea digna del encargo que he recibido”.

El comunicado de la FIL apunta que además de España, que en 2000 fue el primer país europeo Invitado de Honor a la feria, “han sido invitadas otras regiones o comunidades españolas, como la Cultura Catalana, en 2004; Andalucía, en 2006 y Castilla y León, en 2010, además de la ciudad de Madrid, en 2017”.

Este año la FIL Guadalajara tiene como Invitada de Honor a la Unión Europea, y se realizará del 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2023.