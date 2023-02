La literatura puede ayudar a jóvenes a formar su identidad: Raiza Revelles

Aunque en el mundo editorial la conocen como una de las primeras y más famosas “BookTubers” de México, en realidad el contenido del canal en YouTube de la regiomontana Raiza Revelles es mucho más variado de lo que parece y ha experimentado varias etapas: Desde recetas de cocina y recomendaciones de belleza, hasta entrevistas, reseñas de libros y, ahora, fenómenos paranormales y brujería.

Entérate: Del Estante: recomendaciones para leer

Este último cambio también ha influido en la creación sus primeros libros como autora individual: El Chico de la piel de cerdo, que es una serie de relatos de terror inspirados en su propia experiencia de vida, y su reciente novela, El reflejo de la Luna, que acaba de ser publicada por la Editorial Planeta.

En ella, Raiza relata la historia de Lena, quien tiene que asumir la muerte de su abuela, para convertirse en una futura sacerdotisa. Sin embargo, este hecho marca un inconveniente, el que pronto habrá de cerrarse la puerta del infierno cerca de la casa de las brujas, el cual representa el único acceso que tiene para poder salvar a su hermana. Con la ayuda del demonio Caleb, trata de encontrar una solución antes de que todo esté perdido.

La literatura nos ayuda a descubrir caminos

“Un tema que es muy importante para mí y que toco en la novela es la familia. Yo la verdad es que le tengo mucho cariño a mi abuela y ella se encuentra muy mal de salud, pues tiene demencia senil muy avanzada. Es muy duro para mí ver que realmente ya no está ahí conmigo y que no sé cuanto tiempo me queda con ella, así que utilicé este libro para despedirme.

“Pero también otro tema que me interesó abordar es el de ‘encontrar tu camino mágico’, porque es un camino espiritual que yo sigo. Así que también trato de quitar un poco el tabú de que la brujería es igual a maldecir personas o hacer amarres”, explica Raiza Revelles en entrevista con El Sol de México.

Los libros nos ayudan a encontrar quienes somos y a descubrir caminos que a lo mejor no sabías que querías seguir

Y si bien, la brujería y su propia experiencia personal son las minas de donde Raiza obtiene la inspiración para esta novela, en la historia también destaca el rito iniciático, de la adolescencia hacia la vida adulta.

La BookTuber piensa que la literatura puede servir para la formación de identidades en los jóvenes lectores.

“Creo en ello, totalmente, cuando uno lee a los personajes de cualquier obra literaria nos enseñan cosas. Es como si los hubieras conocido en verdad, por eso les lloras y por eso los extrañas. Pienso que gracias a eso los libros nos ayudan a encontrar quienes somos y a descubrir caminos que a lo mejor no sabías que querías seguir”, agrega.

Energías y espiritualidad

Atraída desde hace algunos años a los temas paranormales, Revelles cuenta que su primer acercamiento formal sucedió tras haber visitado la ciudad de Salem, al norte de Massachusetts, donde participó en un tour sobre la historia de la brujería, pero luego comenzó a buscar más información relacionada con el tema.

“A mí me sorprendió mucho, porque yo al principio pensaba que se trataba de algo malo. Pero ahora entiendo que puede ser solamente una persona que está celebrando el solsticio de invierno o que hace hechizos de protección para sus seres queridos. No sabía que en verdad era algo tan aterrizado y no algo que sólo tenía que ver con la fantasía o algo oscuro.

| Foto: Alejandro Aguilar

“Ahora he estudiado muchas ramas de la brujería que plasmo en este libro; de hecho, todos mis estudios van ahí. Creo que la brujería es algo que constantemente se tiene que estudiar, que tiene que ver con el estudio de energías y espiritualidad, y que se tiene que incorporar a tu día a día”, relata la autora.

Sobre cómo sus seguidores en redes sociales han tomado esta faceta de lo paranormal en sus contenidos, Raiza opina que ha tenido gran respuesta, a pesar de que al inicio tuvo algunas oposiciones de sus representantes que temían que perdiera fuerza, pero ella asegura que la siguen porque se ha mostrado aún más auténtica.

En la literatura debe haber todo

Al formar parte de esta primera generación de promotores de la literatura dirigida principalmente para jóvenes, Raiza se muestra bastante agradecida por la oportunidad que ha tenido para conocer personas y poder compartir sus lecturas, aunque reconoce que fue difícil lidiar con las críticas que recibía en un principio de gente que tenía un sentido elevado de la literatura.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Creo que en la literatura debe de haber de todo. Hay libros que se leen para aprender, otros para estudiar, pero también hay los que solo son para diversión. No todo tiene que ser sobreanalizado, eso hace que la gente se asuste de la literatura, pues hace que la vean como algo tedioso, que cansa el cerebro. Uno puede leer sólo para disfrutar y relajarse”, concluye.