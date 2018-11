Paco Ignacio Taibo II habla de sus libros con formato reversible

GUADALAJARA, Jal.- Para Paco Ignacio Taibo II, el gran reto que tendrá cuando asuma la dirección del Fondo de Cultura Económica, el próximo sexenio, es hacer de la institución gubernamental “una editorial de a de veras, que sirva al pueblo”, y al referirle si vestirá de traje para el cargo público, sin pensarlo mucho responde, “primero muerto que ponerme una corbata”.



Así, sin formalidad, con una camiseta gris con la imagen de Kalimán, el hombre increíble, el escritor está en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para presentar su reciente libro de formato reversible, o sea dos por uno, La libertad la bicicleta y El olor de las magnolias.

Previo a la entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), al también periodista se le escucha decir, sobre la polémica que se desató por su doble nacionalidad: mexicana y española, lo cual era un impedimento para desempeñar dicho cargo, lo cual ya se solucionó, “eso me tiene sin cuidado”, debido a que agrega, "lo importante es trabajar por el bien de la cultura".

Posteriormente, el autor de Sintiendo que en el campo de batalla, explica la idea de unir en un solo ejemplar ambos libros: “La que sucede es que terminé los dos manuscritos al mismo tiempo, no quería que se publicaran uno por un lado y otro por otro. No juntos, porque no son el mismo libro y el enigma me lo resolvió la editorial (Planeta) cuando decidió por un reversible. Así baja el precio y al mismo tiempo son diferentes”.

Taibo agrega que sus publicaciones tienen una manufactura rara “hay libros en el clóset que están quince años, los tomo, los escribo un poco, los dejo por mucho tiempo, no me gusta, lo reescribo tengo como 12 empezados. Cuando un libro no se deja escribir, es por algo”.

A propósito de El olor de las magnolias, Paco Ignacio explica: “Básicamente quería contar la historia de un grupo de migrantes en la mera dictadura porfiriana, supuestamente los trajeron para que fueran campesinos en zonas conflictivas donde había problemas con comunidades indígenas. Al mismo tiempo narra la historia del pecado del personaje central, que regresa a Nápoles, ciudad que conozco muy bien porque ahí presenté decenas de veces libros míos y cuando logré las dos cosas me inventé una ciudad, Magnolia, que no existe y ya que la imaginé, pude colocar ahí la trama”.

¿Está historia tiene algo de realismo mágico?

“Si. Sepúlveda decía, no busques realismo mágico, sino la magia de la realidad y es buena la frase”.

De La libertad, la bicicleta, que tiene como subtítulo. Un periodista intenta huir de la censura de la dictadura franquista y descubre que el ciclismo profesional es la salida, el escritor comenta:

“Es un canto al periodismo, a la libertad y a mi padre (Paco Ignacio Taibo I), se lo debía. Tardé muchísimo en hacerlo. Cuando lo logré, fue maravilloso, porque era como estar con él a mi lado en las noches. Estuvo guardado 10 años porque no encontraba su artículos y al no hallarlos, me faltaba parte de la carne del libro”.

¿Por qué la analogía con la bicicleta?

“Porque fue la forma en que mi padre encontró la libertad,que está ahí al alcance de la mano. Hay que buscarla. Además fue divertido, mezclar mis recuerdos de infancia con los artículos de mi padre, con las memorias sueltas que había de él escritas aquí y allá, la pedacería y hacer un marco. Decir: esto primero y esto después. Que no pesara tanto la visión del niño en la narración, pero que siempre estuviera ahí, técnicamente fue el mayor problema y el segundo, era hilvanar las crónicas que escribía él en su día, como una reflexión para los lectores que no saben quién es Behamontes (Federico Martín ciclista nacido el 9 de julio de 1928, apodado El Águila de Toledo)”.

-¿Ambas historias se vinculan por el tema de la migración?

“No busques nexos, son tramas diferentes, se unen porque están hechas por mi mano y en ella hay preocupaciones constantes”, concluye el escritor.