¿Prótesis de Santa Anna fue usada como bate de beisbol? Testimonio revela cómo sucedió

Antonio López de Santa Anna dejó un legado histórico de despojo, ineptitud y derrotas vergonzosas para el Ejército Mexicano. Fue en una de sus múltiples derrotas que su "Alteza Serenísima" perdió la prótesis de su pierna izquierda, la cual fue capturada por el ejército invasor estadounidense, quienes, ¿habrían utilizado la pierna del general mexicano como bate de baseball?

Durante el siglo XIX, México fue un país acechado e invadido en múltiples ocasiones por países imperialistas como España (1829), Francia (1838 y 1861-1867) y Estados Unidos (1846-1848). Tres sucesos con un sujeto en común: Antonio López de Santa Anna, quien a lo largo de 23 años fue presidente de la nación en 11 ocasiones.

Fue durante "La Guerra de los Pasteles" que el general López de Santa Anna perdió la pierna izquierda mientras defendía el puerto de Veracruz de una intervención militar francesa. Fue desde este momento donde la historia sobre su pierna perdida y la prótesis fueron protagonistas de diversas tragicomedias.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) detalla que Antonio López de Santa Anna habría enterrado su pierna en el extinto Panteón de San Paula de la Ciudad de México, donde se levantó un monumento donde se depositó su pierna amputada, y que, en 1844, una multitud enardecida habría destruido.

¿Qué sucedió con la prótesis de Santa Anna?

En 1846, Estados Unidos invadió México con el pretexto de que militares mexicanos habrían traspasado la soberanía estadounidense, por lo que, dio inicio a la guerra con la que la República perdió más de la mitad de su territorio, y también la prótesis de su "Alteza Serenísima".





Batalla de Cerro Gordo. Imagen: Gobierno de México





El 18 de abril de 1847, día de la Batalla de Cerro Gordo, el General Antonio López de Santa Anna enfrentó a las tropas usurpadoras comandadas por Windfield Scott. El mexicano habría tomado una decisión estratégica cuestionable, la cual aprovechó en su totalidad el enemigo.





Batalla de Cerro Gordo. Imagen: Gobierno de México





Santa Anna había tomado la decisión de esperar el avance de la milicia norteamericana en la cima de los cerros “Atalaya” y el “Telégrafo”, creyendo que tendría ventaja. Sin embargo, el General Scott había elaborado un “plan de envolvimiento”, es decir, rodear a la milicia mexicana para evitar su retirada. Explica el sitio web del Gobierno de México

El sitio web del Gobierno de México explica que la estrategia de Scott superó fácilmente la de Santa Anna, quiene no tuvo más remedio que ordenar la retirada de sus hombres y la rendición de Cerro Gordo. Fue en ese momento de terror que el general mexicano dejó sobre el campo la prótesis de su pierna izquierda, la cual habría tenido un uso bastante particular de acuerdo con Thomas Phillip Terry.

De acuerdo con el actor estadounidense, en su libro "Terry's Guide to Mexico: Handbook for Travellers" en 1909, en donde habría recogido un testimonio en el que narra que la prótesis de Santa Anna fue utilizada como bate de baseball por las tropas estadounidenses tras la Batalla de Cerro Gordo.

El lugar (casa de Sebastian Lerdo de Tejada en Xalapa) donde los soldados americanos, bajo las órdenes de Scott y [William J.] Worth, jugaron béisbol [en 1847] con la pierna de madera capturada [por el cuarto regimiento de Illinois] del general Santa AnnaDetalla Thomas Phillip Terry en "Terry's Guide to Mexico: Handbook for Travellers"





Cabe mencionar que la prótesis de Santa Anna terminó en el Illinois State Military Museum en Chicago, Estados Unidos.