Mexicanos en el Super Bowl: ¿quiénes son?

No es un secreto de nadie que el futbol americano en México, la National Football League (NFL) ha ganado mucha presencia en el país, no por nada atletas mexicanos han logrado llegar a la liga e incluso algunos han logrado conseguir la cima, el Super Bowl.

De acuerdo con la NFL México, hasta el 2023, en la República hay al menos 45 millones de fans al ovoide, convirtiéndose en el país donde hay más aficionados a dicho deporte fuera de los Estados Unidos.

No por nada, más de 10 mexicanos han logrado dar el salto al máximo nivel, la NFL. Siendo la posición de pateador la que más éxito ha obtenido.

Entre los más destacados están:

Tom Fears, el primer mexicano en jugar en la NFL, los Rams lo reclutaron en el Draft de 1948, su carrera fue tan sólida que alcanzó a ingresar al Salón de la Fama en 1970.

Alex Esquivel tiene una historia bastante particular, pues ha sido el único mexicano en ser reclutado jugando en la liga estudiantil de México, egresado de la Universidad de Las América, los Baltimore Colts confiaron en su talento y fue seleccionado en en 1955.

Rafael Septién, al igual que Herrera, pateador de los Cowboys, participó en el Super Bowl XIII, no obstante, no pudo llevarse su anillo, pues los Pittsburgh Steelers se llevaron el icónico juego.

Frank Corral, un pateador más a la cuenta, participó en el Super Bowl XIV con Los Angeles Rams, al igual que Septién, perdió frente a los Pittsburgh Steelers.

No obstante, ninguno de los mencionado anteriormente lograron jugar un Super Bowl debido a que en su época aún no se jugaba el Super Bowl, pues aún no se daba la fusión entre la NFL con la AFL, la cual se dio hasta 1966.

¿Qué mexicanos llegaron al Super Bowl?

Efrén Herrera, fue parte de los Cowboys que vencieron en el Super Bowl XII a los Broncos de Denver, conviritendose en el primer mexicano en ganar un anillo de SB.

Raúl Allegre, tal vez el más reconocido por la afición mexicana, levantó dos Super Bowls con los New York Giants, la edición XXI y la edición XXV. Se trata del último jugador mexicano que ganó un anillo de SB.

Cabe mencionar que Alfredo Gutiérrez se une a la lista de mexicanos que han jugado un Super Tazón, pues pues el mexicano forma parte del equipo de prácticas de los 49ers, si bien no tendrá participación, forma parte del equipo, de ganar San Francisco el Super Bowl LVIII, también recibiría su correspondiente anillo.