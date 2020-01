NFL confirma juegos de temporada regular en México

Debido al gran éxito de los partidos de la NFL en México, la National Football League confirmó que regresará a nuestro país para jugar un partido de temporada regular en los dos siguientes años.

El Estadio Azteca de la Ciudad de México se mantendrá como el inmueble que albergue los partidos.

El anunció se dio este miércoles por parte del Comisionado de la NFL, Roger Googell, durante su conferencia de prensa previa al Super Bowl LIV en Miami, Florida.

La fecha y la hora del juego de la Ciudad de México en 2020, junto con los detalles de los juegos de la NFL 2020 en Londres, se determinarán con el lanzamiento del calendario de la NFL esta primavera.

El éxito y crecimiento continuo de la iniciativa de la NFL en México es un testimonio más del compromiso de la liga de hacer crecer el juego más allá de las fronteras de Estados Unidos.

Un vistazo a los partidos anteriores de temporada regular jugados en México:

Fecha Equipos y resultados Asistencia Noviembre 18, 2019 Kansas City 24, Los Ángeles Chargers 17 76,252 Noviembre 19, 2017 New England 33, Oakland 8 77,357 Noviembre 21, 2016 Houston 20, Oakland 27 76,473* Octubre 2, 2005 San Francisco 14, Arizona 31 103,467**





DeMarcus Lawrence quiere jugar en el Azteca

El ala defensiva de los Vaqueros de Dallas, DeMarcus Lawrence, le hizo un guiño a la NFL para que lleve a la franquicia de la estrella solitaria a disputar un partido en el Coloso de Santa Úrsula.DeMarcus Lawrence quiere jugar en el estadio Azteca

A través de redes sociales, el ex jugador de Boise State mostró su deseo jugar en la Ciudad de México luego que la NFL confirmara partidos de temporada regular para el 2020 y 2021.

"@NFL ¿Necesito incluso decirlo? @dallascowboys en Mexico es obvio! Vamos @nflmx ! Si se puede!", publicó.

. @NFL Do I need to even say it? @dallascowboys in Mexico 🇲🇽 is a no brainer! Vamos @nflmx ! Si se puede! 🤘🏿https://t.co/KujZ1j44J2 — DeMarcus Lawrence (@TankLawrence) January 29, 2020

De inmediato lo aficionados de los Cowboys comenzaron a manifestarse a favor de la iniciativa de Lawrence

El comisionado de la NFL, Roger Coodell, no confirmó a los equipos que disputarán los encuentro en México los próximos dos años, sin embargo, hay fuerte rumores que los Delfines de Miami serían uno de las franquicias que vendrían a la CDMX.