Checo Pérez sufre en último entrenamiento del GP de Canadá; ¿Hay dudas para la clasificación?

En una tercera práctica libre pasada por lluvia, el piloto mexicano Checo Pérez, del equipo Red Bull, tuvo ciertas complicaciones para lograr una gran vuelta, por lo que se ubicó en el fondo de la parrilla, mientras que su compañero Max Verstappen concretó un buen giro que lo ubicó en el primer sitio.

Te Recomendamos: Shakira vuelve a Barcelona al GP de España donde corre Lewis Hamilton

Checo Pérez totalizó 20 vueltas al trazado de Gilles Villeneuve y su mejor recorrido lo hizo en 1:25.857 minutos en lo que fue un último entrenamiento del Gran Premio de Canadá con la variable de que al principio llovió, después cesó el agua, pero la pista siguió húmeda y luego el aguacero apareció.

En los primeros giros el tapatío se ubicó en los primeros puestos, pero conforme transcurrió la práctica diversos pilotos lo rebasaron hasta dejarlo en el décimo séptimo puesto de la tabla con algunas dudas de cara a la clasificación, pero también con la confianza de que los problemas acusaron ahora y no en la búsqueda por una posición para la carrera dominical.

🏁 END OF FP3 🏁



Max Verstappen tops a wet session in Montreal!#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/yTfOnlc8vI — Formula 1 (@F1) June 17, 2023

El mexicano ya no pudo mejorar su posición una vez que el español Carlos Sainz, de Ferrari, propició una bandera roja al chocar en la primera curva, lo que destruyó la trompa de su monoplaza, además con la sesión reiniciada la lluvia arreció y lo mejor fue no arriesgar, las ganas se guardaron para la clasificación, donde “Checo” seguramente va a mejorar.

Pit stop for Checo, Max also heading in! #FP2 pic.twitter.com/3qBMKpZG65 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 16, 2023

Detrás de Max Verstappen (1:23.106 minutos) se ubicaron Charles Leclerc, de Ferrari, y Fernando Alonso, del Aston Martin. En tanto que Kevin Magnussen (Haas) y Carlos Sainz (Ferrari) completaron los primeros cinco lugares.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Hay que subrayar que en la clasificación existe un 80 por ciento de probabilidades de lluvia, por lo que las gomas intermedias y los neumáticos azules podrán ser la principal herramienta para cada uno de los pilotos.

Publicado en ESTO