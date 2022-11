Gran Premio de México 2023: ¿cuánto cuestan los boletos y cuándo salen a la venta?

A penas un día después de que terminara la locura en el Autódromo Hermanos Rodríguez con el podio de “Checo” Pérez, la organización del Gran Premio de México anunció fechas de salida y costos de venta para la siguiente cita de la Fórmula Uno en nuestro país.

Fiel a la costumbre con este tipo de evento, el GP de México del 2023 contará con un día de preventa para tarjetahabientes de bancos específicos, como son Banorte, Banamex y Santander.

Ellos podrán adquirir los boletos a partir del 15 de noviembre en la página de Ticketmaster, y también en la taquilla que se encuentra en el Palacio de los Deportes.

En tanto, la venta general comenzará inmediatamente un día después, el 16 de noviembre.

Los costos sufrieron un aumento de diferentes proporciones con respecto a la edición 2023. Por ejemplo, las Zona Verde paso de costar 27 mil pesos a 29 mil, mientras que la Zona Naranja, que siempre ha sido la más barata, pasó de mil 500 a 3 mil 500.

La zona en Foro Sol Sur y Norte que para el 2022 costaban 8 mil y 6 mil 600 respectivamente, ahora tienen un precio de 9 mil y 8 mil.

Por si fuera poco, la zona de personas con discapacidad también subió, al pasar de mil 500 a 3 mil 500.

A continuación toda la comparación de costos:

Zonas 2022. 2023

Verde. 27 mil a 29 mil

Naranja. Mil 500 a 3 mil 500

Azul. De 5 mil 300 a 10 mil 600 y de 6 mil 500 a 13 mil 600

Amarilla. De 10 mil a 13 mil 400 y de 12 mil a 16 mil 600

Foro Sol norte de 6 mil 600 a 8 mil

Foro Sol sur de 8 mil a 9 mil

Personas con discapacidad de mil 500 a 3 mil 500

