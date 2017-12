El pitcher Luis Enrique Cessa nos compartió sus planes para la siguiente temporada

San Luis Río Colorado.- Luis Enrique Cessa es un joven talento extraído del beisbol tabasqueño que fue firmado en el 2008 por los Mets de Nueva York como una promesa de las paradas cortas, pero una lesión en el hombro izquierdo lo mandó al quirófano en el 2010 y por contrario que parezca esta lesión le cambió el destino favorablemente en su carrera.

Cessa vino a pasar con su familia las fiestas de decembrinas y dedicó unos minutos en exclusiva a los Voz de la Frontera.

Motivado por los movimientos que han realizado los neoyorquinos durante el receso, Luis Enrique vuelve a recordar su pasado, donde una vez recuperado de la operación en su hombro izquierdo, retornó a las granjas de los Mets en donde le pidieron que se subiera a la lomita a lanzar, ya que ese sería su nuevo rol en el beisbol de paga.

Ese movimiento fue clave en su carrera como pelotero profesional ya que comenzó a destacar al grado de llamar la atención del equipo de sus amores los Yanquis de Nueva York, conjunto con el que debutó el 8 de abril del 2016.

“Luis Severino abrió ese juego lanzando cinco entradas, el sexto acto lo tiró Johnny Barbato y en ese inning comenzó a sonar el teléfono y el coach al colgar me dice que sigo yo en la séptimo y que me ponga a calentar”, comentó.

Luis Enrique Cessa tiró el séptimo y octavo inning ese día, ponchando a su primer rival Justin Upton, luego el venezolano Miguel Cabrera le dio la bienvenida a Grandes Ligas mandándola para la calle, en total el veracruzano lanzó 2 entradas completas, para 1 carrera, 2 imparables y recetó par de chocolates.

Se considera afortunado ya que tuvo la fortuna de compartir vestidor con muchos de sus ídolos de niño.

“Cuando llegue al clubhouse de Yanquis yo andaba como niño, estaba junto a Mark Teixeira, Alex Rodríguez, Brett Gardner, Aroldis Chapman, muchos de ellos mis ídolos desde niño y ahora eran mis compañeros, la verdad me sentía como en un sueño”, expresó.

Uno de sus grandes amigos de Luis Enrique es el dominicano Gary Sánchez, a quien conoció en ligas menos como rival, él jugando para Mets y Sánchez para los neoyorquinos y ahora que son compañeros de equipo han estrechado aún más ese lazo amistad.

Han sido 2 temporadas las que Luis Enrique Cessa ha estado con los Yanquis de Nueva York, de pronto lo mandan a sucursales, luego le llaman al equipo grande, pero él sigue trabajando buscando la consolidación en el beisbol de los Estados Unidos.

“El 14 de febrero del 2018 tengo que reportar al campo de entrenamiento en Tampa, Florida; estoy trabajando fuerte, tengo ya 2 años de experiencia, siento que he aprendido muchas cosas y estoy enfocado en ganarme un lugar”, apuntó.

Por último, el jugador de los Yanquis, Luis Enrique Cessa aprovechó el medio y exhortó a aquellos jóvenes peloteros que quieran llegar al beisbol profesional, que no abandonen su sueño, pero sobre todo que trabajen muy fuerte.

Pero esta historia empieza en Córdoba, Veracruz el 25 de abril de 1992 cuando vio la luz por vez primera y cerca del año se trasladó junto con su familia al estado de Tabasco.

Luis Enrique era un niño con una infancia común, le gustaba estudiar y jugar al beisbol, el equipo favorito eran los Yanquis de Nueva York.

El rey de los deportes era lo que se jugaba en casa y fue así que ingresó de pequeño a los Bravos de Cárdenas, debido a que no había muchos jovencitos de su edad en ocasiones le tocaba participar en equipo de una categoría más arriba.

Posteriormente militó con los Pequelagartos de Villahermosa, de ahí le siguieron las Mantarrrayas, Piratas, Sultanes y Juveniles.

“Yo jugaba como lanzador o como parador en corto, a los 13 años algunos buscadores se acercaron para decirme que se estaban fijando en mí, pero en esos momentos esa no era mi prioridad, pero ya a los 16 años eran más insistentes, fue ahí que me cayó el 20 de que podía jugar beisbol profesional y en mi última Olimpiada Nacional en Monterrey fue que me firmaron los Mets”, comentó.

Estuvo en las granjas de los Mets entrenándose como parador en corto hasta que sufrió una lesión en su hombro izquierdo, entrando al quirófano el 10 de agosto del 2010.

“Cuando regrese a entrenar tras la operación me informaron que ahora mi rol en el equipo sería como lanzador, consideró que ese cambio me ayudó mucho ya que me fue mejor y pues la prueba es que ya pude debutar”.

El 31 de julio del 2015 Luis Enrique Cessa se convirtió en jugador de los Tigres de Detroit en un canje en donde estuvo involucrado el jardinero cubano Yoenis Céspedes. Pero en Detroit solo estuvo unos meses ya que en diciembre le informan que había sido traspasado a la organización de los Yanquis de Nueva York.

“Cuando me cambiaron a Yanquis en la casa todos se pusieron muy contentos, fui invitado a los entrenamientos de primavera y a pocos días de empezar la temporada llega uno de los coaches y me dice que haga mis maletas porque me voy con el equipo a Nueva York”, comentó.

Luis Enrique no cabía de la alegría, por fin estaba viendo cristalizado el sueño, ser parte del equipo de sus amores. Cuenta que a la primera persona que le dio la noticia fue a su padre, quien se quedó sin poder hablar.

“Lo primero que hice fue llamar a mi papá y le dije que estaba dentro del equipo, que me iba a Nueva York, de la emoción no podía hablar, mi mamá le quitó el teléfono y me preguntó, qué es lo que estaba pasando y le di a ella la noticia y empezó a llorar”, externó.

Se llegó el gran día, Yanquis de Nueva York visitaba a los Tigres de Detroit en el Comerica Park, luego de 6 entradas jugadas los locales ganaban el encuentro 3-0, Luis Enrique Cessa estaba en el bullpen aguardando por una oportunidad para hacer el tan ansiado y soñado debut en la gran carpa.