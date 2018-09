Chelito Delgado aún no se olvida de Cruz Azul

El ex delantero cementero reconoció que a pesar de la distancia, desde Argentina sigue al pendiente de su ex equipo.

“Sigo el futbol mexicano, sigo Cruz Azul y me pone muy contento que esté arriba. Hablo con algunos compañeros como Caraglio, el Chaque Montoya, Catita Domínguez, que es de la época cuando yo estaba, están bien, muy contentos y esperemos que sigan de esa forma y que terminen lo más alto posible, que clasifiquen y después que peleen por el campeonato”, dijo Chelito.

El buen paso por el que atraviesa La Máquina pone feliz al argentino, pues es una escuadra a la que guarda gran cariño.

“Es difícil mantener un nivel y hoy Cruz Azul lo está sosteniendo. No olvidemos que también hubo un plan de trabajo atrás y eso es importantísimo. Esperemos que todo salga bien; sabemos que la Liguilla es otro torneo, pero mientras estén preparados mentalmente creo que les va a ir muy bien. Cruz Azul no se puede permitir no clasificar a la Liguilla y va por buen camino. Hay una buena clasificación con Ricardo Peláez y eso es bueno”, reconoció.

Delgado admitió que sufrió los momentos en los que Cruz Azul no clasificó a la Liguilla, pero hoy son otros tiempos.

“Es triste y se extraña que Cruz Azul no estuviera peleando, pero detrás hay una planificación, hay un cuerpo técnico, con mucho carácter y eso también es importante para lo que viene, para lo que quiere Cruz Azul”, expuso.

Además, confirmó que el cementero es el equipo en el que se siente mayor presión.

“Hoy en día sí . Me ha tocado estar y se siente mucha presión, por la prensa, por la gente. Es una playera con mucha historia, de mucho prestigio y el conseguir ese título que.tanto quiere la gente cada día va a generar más presión”, afirmó.





A UNOS DÍAS DE JUGAR OTRO CLASICO JOVEN

La emoción por jugar de nueva cuenta un clásico joven desborda en el rostro de César Delgado.

A su llegada a la Ciudad de México, el Chelito recordó esos momentos que vivió con la camiseta celeste, en particular cuando enfrentaban a las Águilas.







“Era hermoso, hasta el día de hoy el Clásico es un partido muy bueno. Este partido es diferente, pero siempre es lindo reencontrarse con jugadores a los que nos hemos enfrentado. Será un lindo momento con la gente, también”, dijo el argentino.

El “Chelito” formará parte del plantel de leyendas de Cruz Azul que enfrentará a las del América en el partido de despedida del estadio Azul.

“Me pone muy feliz. Estoy muy contento de estar de vuelta en México. Soy un agradecido a todos ustedes, al futbol mexicano, disfrutar, saludar a los amigos y pasarla bien”, dijo.

El argentino se niega ante la demolición del inmueble de la colonia Noche Buena. Vivió momentos muy gratos y espera que se rectifique la decisión.

“Va a ser una gran emoción para mí, ahí jugué mucho tiempo, si bien volví con Monterrey hoy se trata de otra cosa. Es algo importante y emocionante a la vez. Seguramente se me vendrán muchas cosas a la cabeza cuando me toque ver el estadio”, recordó. “Esperemos que no (lo tiren), que no suceda porque es un estadio con mucha historia. Me tocó vivir momentos muy lindos con la pelota”, cerró.