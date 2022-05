Sí, en penales, Cruz Azul avanza a la Liguilla; "buscaremos la décima", advierte Reynoso

¡Hay portero! Sebastián Jurado cambió los abucheos por aplausos y ovaciones en solo una tarde. El joven guardián mantuvo con vida a Cruz Azul con una gran actuación durante 90 minutos y en la tanda de penaltis le detuvo dos disparos a Formiliano y Palma para que La Máquina avanzara a cuartos de final. Jesús Corona está listo, pero Sebas se ha graduado. Los Rayos quedaron fuera.

Todo parecía un triunfo cementero gracias al gol del paraguayo Juan Escobar, pero la postura de cuidar su gol le salió caro. El uruguayo Rodrigo Aguirre empató por el Necaxa, el árbitro lo anuló por una supuesta falta, pero el VAR lo hizo válido. El cierre fue cardíaco, todo se definió en penaltis.

Era matar o morir para los cementeros.

En los penaltis, el guardameta Sebastián Jurado atajó dos tiros, en tanto el uruguayo Agustín Oliveros voló su disparo para que el Cruz Azul consiguiera su pase a los cuartos.

Jurado una vez más fue el héroe y Cruz Azul está en cuartos de final.

Cruz Azul, el rival al que nadie quiere enfrentarse

El entorno que vivió Cruz Azul por algunas semanas había generado un ambiente pesado de vivir para una institución de futbol. Campañas contra jugadores como Rafael Baca y Julio César Domínguez, incluso con el "Fuera Reynoso" como grito principal en el Coloso de Santa Úrsula creó un sentimiento de poca confianza, sin embargo, eso ha quedado borrado con la clasificación a los cuartos de final, según palabras del director técnico Juan Reynoso en conferencia de prensa.

"Sí libera a los chicos de esa presión morbosa de redes. Hemos tenido una linda semana de trabajo, se mejoró, para estar en este club hay que jugar con este nivel de adrenalina. Meter todos los penales con todo ese entorno habla de porque estamos aquí", aceptó.

"Vamos paso a paso, pensamos en esta semana. Es muy sencillo estar del otro lado y no vivir la adrenalina de un repechaje. No es fácil, pareciera, pero no lo es. A veces nos gana la presión, pero tuvimos la categoría para meter los penaltis", añadió.

Para el timonel peruano, era una obligación que La Máquina accediera al grupo de los ocho primeros lugares del Clausura 2022. Ahora los que ingresaron de forma directa no querrán tener enfrente a unos cementeros llenos de optimismo en esa búsqueda de una estrella más para la institución celeste.

"Este equipo merece estar en todas las fases finales. Estamos entre los ocho finalistas y vamos a ser un rival muy duro. Creo que nadie quería que pasáramos para no enfrentarnos", dijo.

“Agradezco el respaldo, mis jugadores me lo hacen saber con su esfuerzo. Podemos seguir haciendo historia, buscaremos la décima", aseguró.

|| Con información de Rubén Beristáin / ESTO y EFE ||