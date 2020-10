Cruz Azul vence a Chivas con doblete de Rodríguez

El líder de goleo del Guard1anes 2020 despertó en el mejor momento. Jonathan Rodríguez le puso mucho cabeza, firmó su cuarto doblete del torneo y con ello, Cruz Azul rompió con tres partidos sin conocer la victoria ante unas Chivas que no pusieron mucha resistencia y no mostraron su mejor juego. 0-2, final.

Los cementeros son sublíderes momentáneos, aún en espera de lo que haga Pumas, pero su lugar entre los primeros cuatro peldaños depende totalmente de ellos. El Rebaño Sagrado perdió, rompió su racha positiva en el estadio Akron, pero su lugar en el repechaje ya nadie se lo quita.

Chivas y Cruz Azul no se salvaron y fueron afectados por el tormentoso Covid-19, lo que obligó varias modificaciones, sobre todo, en el Rebaño Sagrado. La ausencia más significativa ocurrió en el mediocampo. Gallito Vázquez dio positivo y en su lugar ingresó Jesús Molina, que marcó su regreso como capitán y bastión rojiblanco, tras una lesión. En la defensa, Gilberto Sepúlveda estuvo por Antonio Briseño, mientras que la baja de Ángel Zaldívar no afectó en lo absoluto a la delantera de lujo conformada por Uriel Antuna, Alexis Vega y José Juan Macías.

El cuadro visitante no se quedó atrás y presentó dos novedades principales. La primera de ellas fue Pablo Aguilar. El defensor paraguayo dejó atrás su lesión y después de ocho largos meses arrancó como titular. Josué Reyes volvió al banquillo de suplentes, al igual que Santiago Giménez. Milton Caraglio fue la sorpresa del técnico Robert Dante Siboldi en el ataque celeste en esa búsqueda de romper con más de 280 minutos sin anotación.

La obligación fue conjunta, no había margen de error para ningún bando. Los visitantes propusieron desde el principio, se sintieron como en casa, su larga racha sin perder en el recinto tapatío se los permitió. Con una renovada actitud, el cuadro cementero fue vertiginoso, inclinó el campo a su favor, pero no inquietaron demasiado al portero Raúl Gudiño. El Tanque Caraglio se mostró motivado, fue insistente al ataque, pero no tuvo ninguna opción clara. Orbelín Pineda puso la magia, quiso herir a su exequipo, aunque falló en el último toque.

Chivas no se enteró que las acciones habían comenzado y tardó en reaccionar. Uriel Antuna fue el que mostró algo distinto por los locales, sin embargo, la presión que generó al frente fue en vano, no pudo solo. José Macías y Alexis Vega pasaron desapercibidos. El portero Jesús Corona no se ensució los guantes.

Poco a poco, los rojiblancos nivelaron, lo obvio sucedió, los celestes fueron incapaces de mantener el ritmo incesante con el que arrancaron. Cuando el Rebaño mostró sus mejores minutos, una falta dentro del área de Jesús Sánchez sobre Jonathan Rodríguez, cambió el panorama a favor de los azules. Con ligera ayuda del VAR, que sólo reafirmó la decisión del silbante Erick Miranda, Cruz Azul obtuvo un penalti cuando menos lo esperaba. Desde los onces pasos, el propio Cabecita le puso personalidad, olvidó su yerro de la semana pasada ante Tigres, y anidó el balón en su lugar favorito dentro del marco. Así la visita rompió su marca negativa sin anotar y la cifra quedó en 323 minutos sin festejo. El líder de goleo festejó después de varios partidos de pólvora mojada.

El complemento fue muy distinto. Guadalajara tomó una nueva actitud, no se podía permitir un descalabro en su territorio y su cambio fue muy notable. La iniciativa se pintó de rojiblanco, La Máquina replegó líneas, Chivas lo obligó con su insistencia o quizá los celestes se dieron ese lujo y optaron por el contragolpe.

Los del Rebaño pudieron tener el empate, tanta insistencia por poco y le llega su recompensa, pero José Juan Macías no definió de gran manera. El famoso JJ perdonó una jugada hecha a la perfección por Miguel Ponce y el Brujo Antuna.

El gran esfuerzo pegó en lo físico y disminuyó las emociones, también las llegadas de peligro. Por los locales, Víctor Vucetich buscó el desequilibrio con la Chofis López, del otro lado, Roberto Alvarado refrescó el ataque celeste. Los jóvenes no pesaron y el marcador ya no se movió.

Cruz Azul rompió su mala racha y se reencontró con el triunfo. Chivas perdió, pero su puesto en repechaje ya nadie se lo quita.