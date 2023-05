El detalle de Jorge Campos a Don Chava, entrenador que lo descubrió en Acapulco

Por medio de Tik Tok, la cuenta Su amigo Verraty dio a conocer la historia de Don Chava, el entrenador que tuvo Jorge Campos en su niñez y que hoy batalla para sobrevivir vendiendo pet en el puerto de Acapulco. El video llegó hasta el mismísimo ex portero mexicano, quien decidió ayudar a su antiguo maestro en la complicada situación económica que vive.

Primero, Verraty contó a grandes rasgos el andar de Don Chava como entrenador de equipos juveniles en el puerto. El Tik Toker comenzó hablando con el señor, quien le contó que actualmente vive de vender pet, pero que antes, fue entrenador de varios jugadores de Acapulco que después se volvieron estrellas como Omar Flores y Jorge Campos. Sin embargo, el mismo Salvador destacó haber sido el profesor que desarrolló al Inmortal en sus primeros pasos del futbol.

Puedes leer también: Revelan qué tan grave la lesión del Chucky Lozano, ¿se perderá la Nations League?

En la zona de Valle Dorado, dentro del Estado de Guerrero, es donde Don Chava actualmente batalla para sobrevivir. Después de contar brevemente cómo batalla para obtener dinero para alimentarse, fue que el tiktoker le regaló 400 pesos. Acto seguido el ex entrenador se despidió no sin antes mandarle un caluroso saludo a Jorge Campos de parte de Chava Castillo, como es conocido en el medio futbolístico de Acapulco.

#ayudandoapersonas #ayudandoalosnecesitados #videoconmovedor #lindovideo #videoviral #videoviralitiktok ♬ sonido original - Su Amigo Verraty @josegarcialopez91 Ayudamos a EX entrenador de JORGE CAMPOS 👌🏻 🥅que estaba recolectando botes #jorgecampos

De inmediato el clip tuvo miles de vistas, entre una de ellas la del mismo Jorge Campos, quien lo conoció hace años. El Brody se puso en contacto con el tiktoker para hacerle llegar a Don Chava un especial regalo.

En el siguiente video se puede ver como Verraty de nueva cuenta contactó a Don Chava para hacerle saber que Jorge Campos vio el video y le mandó 15 mil pesos como regalo en memoria de aquellos años en los que el ex portero mundialista entrenaba bajo las órdenes del señor.

Futbol ¿El Bebote es fan de la Doble P? Santi Giménez festeja su récord en Europa al ritmo de Peso Pluma

Una vez que el tiktoker le hizo entrega del dinero que Campos le mandó, también le mostró un video donde se ve a Jorge mandándole saludos.

#ayudandoapersonas #historiasbonitas #lasmejoreshistorias #elmejorvideo #videoviral #videoviralitiktok ♬ sonido original - Su Amigo Verraty @josegarcialopez91 llego el video hasta JORGE CAMPOS 🙏🏻⚽️ gracias a dios y lo ayudo 💸😀 #jorgecampos

“Chava querido, Chavita, ¿cómo estás?, soy Jorge Campos. Ya escuché que me entrenaste y sí, me entrenaste y yo también me siento orgulloso de que me entrenaste y pasé por tus fuerzas básicas. Gracias Chavita, gracias y por eso me llevaste a ese nivel. El mejor portero, gracias Chavita”.

Jorge Campos y otros alumnos ayudaron a Don Chava

Después de enseñarle el saludo que el Inmortal le hizo, Verraty le mostró cómo otros futbolistas amateur que el mismo Don Chava dirigió, le mandaron más dinero. Complementando lo que Jorge Campos antes le hizo llegar. Además, el exportero le hizo saber al tiktoker que les enviará unas playeras autografiadas para seguir apoyando a quien fuera su entrenador en la niñez.

Publicado originalmente en ESTO