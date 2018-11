Final de Copa Libertadores en suspenso por enfrentamientos

Agresión deja al Boca Juniors en desventaja: Guillermo Barros Schelotto

Guillermo Barros Schelotto, técnico de Boca Juniors, señaló que su equipo estaba en desventaja para jugar el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores de América ante River Plate, luego de la agresión que sufrieron el pasado sábado.

“Debo decir que no es lo que se vive previo a una final lo que nos tocó vivir ayer, estábamos en desventaja deportiva ayer, hoy también, y creo que lo mejor para Boca es no jugar porque no estábamos en las mismas condiciones que River”, dijo.

