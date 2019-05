Intenso empate de Tigres y Rayadas; campeonato se define en la vuelta

En un duelo parejo, las Rayadas de Monterrey consiguieron un valioso empate a una anotación ante Tigres Femenil, en el partido de ida de la final del Torneo Clausura 2019 disputado en el estadio Universitario.

La anotación de las felinas fue un autogol de Alexia Frías al minuto 61, mientras por Rayadas marcó Selena Castillo al 70. Ahora todo se definirá el lunes en el cotejo de vuelta que se disputará en el estadio de Rayadas a las 20:00 horas.

Antes de iniciar el encuentro, las jugadoras del plantel felino sacaron una manta que decía “#Fuerza Bato”, en apoyo al extimonel del equipo varonil y femenil de los felinos, Osvaldo Batocletti, quien está hospitalizado, aparentemente por tratamiento contra el cáncer.

El estratega de Tigres Femenil, Ramón Villa Zevallos, se dijo satisfecho por el desempeño de sus jugadoras y a su consideración la serie está abierta, por lo que esperan coronarse el lunes.

“Mal sabor de boca no me deja porque dieron su máximo esfuerzo, por momentos fuimos superiores, las finales se ganan, si no logramos ser contundentes en las situaciones que generamos ahí está el resultado, pero falta un partido, me voy contento con lo que mostró el equipo en el terreno de juego.

“Empatamos, no hay nada para nadie, queda un partido para ver quién es el campeón, contento por el desempeño de las muchachas, por momentos se excede la pasión, pero contentos por el resultado”, indicó.

Por su parte, el técnico de las Rayadas de Monterrey, Héctor Becerra, consideró justo el empate y también se mostró confiado en que saldrán campeonas.

“Un partido muy trabado, en el primer tiempo sufrimos un poquito, en el segundo emparejamos, este equipo tiene ese espíritu de que no bajamos los brazos y alcanzamos a empatar, es un marcador justo”, indicó.

Becerra dijo que sin duda alguna las Rayadas tienen la ilusión de coronarse ante Tigres Femenil, pero rechazó que tengan en mente una revancha, luego que en el Clausura 2018 las de la UANL les ganaron el campeonato.

“Es una historia nueva, estoy enfocado en el tema de la confianza, en la forma como jugamos, lo otro ya es historia y hay enfocarnos a que debemos ganar en nuestro estadio”, concluyó.