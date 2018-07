Maradona arremete contra la AFA: es un desastre y está llena de corruptos

Buenos Aires, Argentina.- Diego Maradona aseguró que la Asociación del Futbol Argentino (AFA) es un "desastre", que los directivos son "corruptos" y que se necesita una reestructuración, pero evitó hablar del posible reemplazo de Jorge Sampaoli como seleccionador.



"Vos tenés que empezar la casa por los cimientos y hoy la casa madre del futbol es un desastre", dijo el campeón del mundo en México 1986 al canal América.

Al ser consultado sobre si le gustaría ser el seleccionador, tras la salida de Sampaoli, Maradona evitó responder.

"No, no, no, no, no, no y no. Yo no hablo del técnico, yo hablo de dirigentes que sepan lo que hacen", sentenció.

Maradona, que dirigió a Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, criticó que los directos de la AFA hayan ido al aeropuerto a saludar y aplaudir al actual presidente de la AFA, Claudio Tapia, tras la eliminación en los octavos de final del Mundial de Rusia.

"No puede ser que a Tapia lo vayan a buscar a Ezeiza los corruptos que están al lado suyo, no me importan los nombres", afirmó.

También rechazó la idea de que Javier Zanetti, exdefensa de Argentina y actual vicepresidente del Inter, ayude a reestructurar la AFA.

"Bueno, Zanetti se ofrece de todo. Hay que ser presidente del Inter y es el primero, tiene que ser el preparador físico y es el preparador físico, de jugador por ahí se pone en el banco. No me gusta", aseveró.

Maradona dejó entrever que estará pocos días en Argentina porque tiene que volver "urgente a Bielorrusia a armar el equipo" del Dinamo Brest, donde se desempeña como director del consejo ejecutivo.

