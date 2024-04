México no tendrá equipos representativos de futbol en París 2024

La selección mexicana no tendrá representación durante los Juegos Olímpicos que se disputarán en París, debido a que tanto el equipo varonil como el femenil quedaron eliminados en sus respectivos torneos clasificatorios.

En la última edición de este evento de verano que se realizó en Tokio, el Tricolor de hombres que comandaba Jaime Lozano consiguió la medalla de bronce tras imponerse a Japón; se esperaba que, con ese antecedente, los verdes no tuvieran problemas para estar en París, sin embargo, se quedó sin el boleto.

México no pudo tener buenos resultados durante el clasificatorio de la Concacaf que en esta ocasión fue para jóvenes Sub-20 y que se disputó en el 2022; el combinado era dirigido por Luis Pérez y accedió de manera directa a la fase final después de que hubo una etapa previa de clasificación.

Futbol América Femenil supera a Tigres y se clasifica a Liguilla

El Tricolor terminó como líder del Grupo F con siete puntos, después de imponerse a Surinam, Trinidad y Tobago y empatar con Haití. En octavos de final venció con facilidad 6-0 a Puerto Rico pero en cuartos de final no pudo y cayó ante Guatemala en tandas de tiro penal.

El fracaso no fue sólo dejar de participar en los Juegos Olímpicos de París. Tampoco logró su boleto a la Copa del Mundo Sub-20 de Indonesia 2023.

“Apenados con todo el país, el único responsable aquí soy yo. Pues desgraciadamente no pudimos pasar este partido tan importante para nosotros”, mencionó el técnico nacional al finalizar el encuentro contra los chapines.

“Si la verdad (es un fracaso), obviamente que queríamos clasificarnos al Mundial y a las Olimpiadas. Ahora hay que seguir trabajando y ojalá que los jóvenes tengan un crecimiento bueno”, agregó.

Tras la eliminación, Luis Pérez quedó fuera del representativo tricolor tras anunciarse, el 12 de julio de 2022, su salida del equipo.

De esta forma, México varonil estará fuera de Juegos Olímpicos después de tener tres participaciones consecutivas: Londres 2012 (Oro), Río de Janeiro 2016 (Eliminado primera fase) y Tokio 2020 (Bronce).

Selección Femenil, eliminada también de París 2024

Mientras que en mujeres, México tampoco pudo dar resultados positivos en el clasificatorio femenil de la Concacaf que se realizó en Monterrey, Nuevo León.

Dirigidos por Mónica Vergara, el Tricolor tuvo una participación positiva en la primera etapa tras concluir como líder del sector A. Por arriba de Puerto Rico, Surinam, Antigua y Barbuda, además de Anguila.

Sin embargo, en la fase definitiva, no pudo ganar ningún partido de su grupo tras perder ante Jamaica (1-0), Haití (3-0) y Estados Unidos (1-0). Las verdes concluyeron en el sótano con ningún punto, sin goles a favor y cinco en contra.

La prematura eliminación le impidió al Tricolor participar en el Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023 y en los Juegos Olímpicos 2024.

“Lo considero como un fracaso personal, pero quiero que debemos rescatar las cosas buenas, este proyecto está creciendo con pasos sólidos.

Es un fracaso personal, pero no del programa de selecciones femeniles. Yo no soy una persona que renuncie, voy a ser evaluada y les puedo decir que seré evaluada no solo por este torneo sino por todo el proceso”, dijo Mónica Vergara al finalizar el duelo ante Estados Unidos.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) decidió despedirla el 15 de agosto de 2022. Y de inmediato, se inició una reestructura en los diferentes representativos nacionales.

Así fue como el futbol mexicano se quedó sin participación en los Juegos Olímpicos.

Nota publicada en ESTO