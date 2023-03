México se medirá a EU en el Final Four de la Nations League de Concacaf: aquí los detalles

Quedó definido el Final Four de la Nations League de Concacaf. Tres de los cuatros países esperados lograron su pase. Estados Unidos, Panamá, Canadá y México, ordenados por el número de puntos conseguidos, Costa Rica fue el único que se quedó en el camino, los ticos perdieron 0-1 en casa contra Panamá y fueron los canaleros los que tomaron el último boleto.

Lo que sigue son las semifinales y posteriormente la final, ambos juegos en Las Vegas. Los cruces dan el Clásico de Concacaf entre estadounidenses y mexicanos y en la otra llave un juego entre panameños y canadienses.

Estados Unidos fue el equipo que más puntos logró en la fase de grupos, los del país de las Barras y las Estrellas fueron líderes del Grupo D con 10 puntos, Panamá también consiguió esa cantidad de unidades, pero con una menor diferencia de goles, los de Tío Sam +12 y los panameños +8, Canadá también accedió a la segunda fase tras ganar el Grupo C con 9 puntos, finalmente México ganó el Grupo A con apenas 8 unidades.

El Tricolor fue el que menos puntos sumó. Los cruces en semifinales son por posición en la tabla final. El primero contra el cuarto y el segundo frente al tercero.

Las dos semifinales se juegan el 15 de junio en el estadio Allegiant Stadium. El Clásico de Concacaf entre Estados Unidos y México y el choque entre Panamá y Canadá. Los ganadores de las llaves acceden a la final que se disputa el 18 de junio en el mismo estadio.

TABLA FINAL DE LÍDERES

Estados Unidos 10 +12

Panamá 10 +8

Canadá 9 +8

México 8 +5

México tiene cuentas pendientes con el país vecino. En la primera edición de la Liga de Naciones los del Tío Sam se quedaron con el título tras vencer al Tricolor 3-2 en tiempo extra.

El juego en Nations League entre verdes y estadounidenses no es el primero de Diego Cocca al frente del Tricolor, antes de eso tienen su juego amistoso el 19 de abril en Arizona.

Así se jugará el Final Four de Concacaf

SEMIFINALES

15 de junio del 2023