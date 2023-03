“No están solas”: Dinora Garza levanta la voz contra el acoso en la Liga MX Femenil

Recientemente se informó la situación de acoso que vivió la futbolista del América Scarlett Camberos, situación por la cual estaría dudando regresar a la Liga MX Femenil. Al respecto, en Pumas levantaron la voz, la capitana Dinora Garza mandó un mensaje a sus colegas en caso de necesitar apoyo de cualquier tipo.

“Yo la verdad he tenido bastantes años dentro del futbol femenil y voy a hablar en una posición privilegiada, la de que nunca he vivido una situación así ni cercana a mí. Creo que por mi temperamento sería una de las primeras en levantar la voz o que externara este tipo de situaciones o conductas. En tema de seguridad estoy hablando en situación privilegiada, el club no ha tenido la necesidad de tener que trabajar eso, es un tema que no ha existido aquí, pero que las compañeras sepan que tienen a su disposición nuestros números de teléfono“, expresó la jugadora.

Por su parte, Ana Mendoza, una de las jóvenes del cuadro del Pedregal mencionó que esta situación debe erradicarse, especialmente en un momento en el que el futbol mexicano está teniendo mucho crecimiento.

“Es algo que siento que se debe cambiar, sabemos que el futbol femenino era algo que no lo dejaban, decían que era para hombres. Ahorita que está creciendo la liga siento que es algo que debe de cambiar”, cerró.

Pumas pidió apoyo para poder ver más la liga femenil

Dinora Garza aprovechó para invitar a todos los aficionados a acercarse más y más al futbol femenil, incluso ellas podrían regalar un boleto si es necesario.

“A nosotras nos ha tocado ver gente dentro del Estadio en un horario complicado y están ahí, nos ha tocado no ganar y gritan el goya con nosotras y eso nos llena de satisfacción, de alegría, así que quiero invitar a toda la gente que no ha ido a un partido que lo haga, que se una, lo disfrute porque la única manera de hacer crecer la Liga es que consuma y a través de eso es comprar un boleto y siento que no es tan caro, pero invitarlos, probablemente a lo mejor hasta nosotros le podemos proporcionar un boleto para que vayan, para que empiecen a consumir un producto que es de nosotras, para que empiecen a comprar una playera, que si no pueden le den un clic a una red para ver un partido porque ahora es más difícil”, mencionó.