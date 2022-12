Pelé recibe cuidados renales y cardíacos: Pasará navidad en el hospital

El astro brasileño Pelé, quien fue hospitalizado desde hace tres semanas, recibe cuidados relacionados con disfunciones renales y cardíacas, informaron sus médicos a través de un comunicado.

De acuerdo con el reporte, O Rei presenta una progresión de la enfermedad oncológica, aunque ha requerido más cuidados por algunas afecciones renales y cardíacas.

“Sigue internado en un cuarto común, bajo los cuidados médicos necesarios del equipo médico”, se puede leer en el comunicado del Hospital Albert Einstein.

Edson Arantes Do Nascimento lleva varias semanas ingresado al hospital para revaluar su tratamiento de quimioterapia por el cáncer de colon que padece, además de haber superado una infección respiratoria.

Pele did it first pic.twitter.com/zQ4bJmBBHP — Vala Afshar (@ValaAfshar) December 11, 2022

A pesar de ello, el exfutbolista ha mantenido su actividad en redes sociales, recientemente felicitó a Argentina y Lionel Messi por el título obtenido en Qatar 2022.

Además, su familia desmintió diversos rumores en los que se hablaba de que Pelé estaría grave y con cuidados paliativos.

Pelé pasará la navidad en el hospital

Las hijas de Pelé informaron que su navidad será diferente a la que esperaban, pues tendrán que estar en el hospital.

“Nuestra Navidad en casa fue suspendida. Decidimos con los médicos, que, por varias razones, será mejor quedarnos aquí, con todos los cuidados médicos”, comentó Flavia Arantes.

“El amor por él, las historias y sus oraciones son un enorme consuelo porque sabemos que no estamos solos”, añadió.

Con información de EFE