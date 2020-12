"Me voy triste y endeudado", Piojo Herrera se despide del América y su afición

Horas después de que el Club América anunciara su salida de la institución, Miguel Herrera, extécnico de las Águilas, compartió un mensaje en su cuenta de Twitter para despedirse de la afición que siempre lo apoyó, arropó y acompañó a lo largo de los torneos y títulos que consiguió para todos ellos.

“Agradezco al Club América, tanto directiva, staff y jugadores, así como toda la gente que lo conforma, por su apoyo incondicional en todo momento. Durante estos tres años y medio de retos, éxitos y fracasos recibí muertas de cariño hacia mi persona y mi cuerpo técnico. Quedo infinitamente agradecido con la afición americanista que, gracias a ellos, con su exigencia y apoyo, me mantuvieron alerta para lograr los éxitos”, dijo.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Herrera también dejó claro que su partida no es con el mejor semblante, ya que le quedó la espinita clavada de pasar a la historia del Club América y de conseguir más títulos Y finales para todos sus aficionados.

¡Gracias América! pic.twitter.com/oEC5mrtORk — Miguel Herrera (@MiguelHerreraDT) December 22, 2020

“A veces fracasé en el intento, pero ustedes, con sus manifestaciones de aliento, me motivaron para seguir adelante y lograr los objetivos.

Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos, que esta institución y afición se merecen. La vida siempre da revanchas y por mi parte, buscaré nuevos horizontes para dar el 100% como siempre lo he hecho”, finalizó.

Tenis Federer podría regresar al Abierto de Australia

Futbol Messi dice que conflicto con el Barça le afectó al inicio de la temporada